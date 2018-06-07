新病毒「少爺殭屍網路」發威中　全球百萬筆個資遭竊

新病毒來襲，民眾要當心。圖中示意照為北市交通局與業者和資訊局合作，在公車站建置的4G智慧面板和無線上網熱點。中央社檔案照片

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）手機族當心！行政院國家資通安全會報技術服務中心，最近查出一種正在大量擴散中的新病毒，名為「少爺殭屍網路」，透過民眾使用無線網路分享器上網連上手機，或者民眾使用手機連上不明的WiFi，就可能被駭。

《自由》報導，目前全球已有6000支Android手機被駭，遭竊的個人資料超過100萬筆。行政院統計，台灣已有近100人手機被駭，手機個資遭竊取，少爺殭屍網路正不斷發威中。

報導指出，殭屍網路（Botnet），是指駭客利用自己編寫的分散式阻斷服務攻擊程式，將數萬個淪陷的機器，即駭客常說的傀儡機或「肉雞」，組織成一個個命令與控制節點，用來傳送偽造包或者垃圾封包，使預定攻擊目標癱瘓。

行政院國家資通安全會報技術服務中心掌握，少爺殭屍網路攻擊發起位置，來自中國與朝鮮邊界，它利用各國網路平台服務商的主機，針對亞洲區域家用路由器進行DSN劫持攻擊，誘騙民眾連網行動裝置安裝惡意APP。

民眾一旦執行這個惡意APP，將跳出「啟動裝置管理員」的畫面，若選擇啟動，惡意APP就無法解除安裝，只能透過回復原廠設定才能完全清除。惡意APP除可取得手機型號、作業版本系統、應用程式列表等資訊，也可竊取受害者的APP帳號、聯絡人資料及簡訊內容等敏感資訊，並且遠端操作撥號、接收與寄送簡訊。

《自由》引述行政院資通安全處處長簡宏偉說，雖然少爺殭屍網路主要目標是韓國，但台灣目前不分廠牌的Android手機也已被駭，他提醒民眾不要使用不明的WiFi上網，儘量使用自己熟知的WiFi，若不明WiFi是免費且不必輸入密碼即可上網，就要當心是否有問題。

行政院對使用無線網路分享器等家用路由器上網者，也有4點防護建議，包括：

1.避免將管理介面外露在公開網路

2.更改設備出廠時預設的帳號密碼，且勿使用過於簡單的密碼

3.定期更新廠商推出的最新版本韌體

4.檢查路由器相關設定是否遭竄改