【安樂死議題】傅達仁人生最終站 臉書最後道別

（台灣英文新聞／生活組 綜合整理報導）前體育主播傅達仁因胰臟癌，不堪病痛折磨，為了死的有尊嚴，赴瑞士尋求安樂死，將於瑞士時間今（7）日執行。傅達仁罹癌後積極推動台灣安樂死立法，安樂死合法化議題又再次引起社會大眾的關注。

引述中央社報導，傅達仁昨（6）日在臉書PO文表示，今天是他的最後一天，全家人早上陪他逛公園，影片中他坐在河邊，虛弱地表示：「這是多麼好的天堂，明天我要按照祂的指示，走在他的腳下。」並說本來他今天就要走，甚至在去年11月10日就要走，卻都沒辦法，但是他順服上帝的決定，順延至6月7日執行。

在臨終前，傅達仁強調家人的陪伴，給了他所有溫暖，他並感謝主，讓他能夠如願執行安樂死，他坦言這段時間以來，他每天禱告，因為無論是嗎啡服用太多，甚至跌倒或因其他傷病痛死，都無法得到安樂死，所以他多次重申感謝主的恩典。

最後傅達仁也透露，為了公平正義，法治與人權，他親臨瑞士2次，花了300萬的盤纏，最後就算客死在蘇黎世，他心中有平安，也沒有遺憾。

安樂死（Euthanasia）字源於希臘文「εὐθανασία」，意思是「好的死亡」，依執行方式分為3種：積極安樂死通常指由他人對患者施以致命藥物；消極安樂死指放棄醫療或停止維生系統；協助自殺則指由他人提供致命藥物，患者自行使用（瑞士和德國屬於此類）。

全球安樂死合法化的國家多數在歐洲，2001荷蘭是全球第一個積極安樂死合法化的國家，光是2016年就有約6000例，去年曾有篇研究更指出，安樂死在荷蘭已是種常態，單在2016年就有約6000例。

其他歐洲地區受到宗教信仰影響，因此認為自殺是有罪的；部分宗教束縛力較小的國家在特定狀況允許下，約11個國家容許消極安樂死；但允許積極安樂死僅有3個國家，包含：荷蘭、比利時、盧森堡。