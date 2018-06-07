缺水「瘦」一圈　嘉明湖宛若「荷包蛋」

嘉明湖水位嚴重下降，目前剩下6分滿，山友形容「就像一個荷包蛋」。中央社

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）時序進入6月，梅雨還未來臨，南橫山區今年也尚未出現豪大雨。位在南橫公路海拔3310公尺，有「天使的眼淚」之稱的嘉明湖，因而「瘦」了一圈。

《自由》報導，高山揹工表示，水位只剩6分滿，第一次看到嘉明湖這麼「瘦」，也有山友形容嘉明湖現在就像「一個荷包蛋」。

中央社引述嘉明湖高山協作員（揹工）呂安順說，嘉明湖瘦了一圈，有山友形容就像甜甜圈，也有登山客說「就像荷包蛋一樣」(下圖)。不過，這種天氣到嘉明湖最適合。

中央社

相關新聞 曾文水庫水量終於進帳 可讓台南多撐2天

《自由》引述「嘉明湖熊出沒企業社」高山協作員邱冠中說，以往只要連續2天豪大雨或颱風，嘉明湖就會滿水位。但今年南橫山區雨勢不大，尚未有豪大雨，少了豐沛的雨水，5月間嘉明湖水位只剩5成。這幾天山區下了幾場雨，讓水位回到6成左右。

中央社報導，根據中央氣象局資料，南橫公路向陽遊樂區的年雨量在民國105年是3896毫米，106年是4828毫米，今年至6月僅有709毫米。

邱冠中表示，雖然嘉明湖變瘦了，登山尚無缺水危機，主要是台東林管處多年前在嘉明湖山屋增設蓄水設施，目前尚未缺水，但僅夠飲水和炊事使用，建議不要刷牙和洗手。

林務局台東林管處副處長黃群策呼籲登山客，攀登嘉明湖步道要備足飲水，千萬不要生飲嘉明湖的水，因為嘉明湖水常有野生動物飲用，可能有衛生問題，山友可以在第1個避難屋向陽避難屋備足水上山。



嘉明湖海拔3310公尺，位於中央山脈稜線上，沒有溪流注水，湖水完全靠雨水注入。滿水位時(下圖)，湖面長約120公尺，寬約80公尺，深約35公尺。目前直徑約70公尺左右，從橢圓形變成圓形。

中央社