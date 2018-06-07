法民間企業回收菸蒂　「不要亂丟菸蒂」意外發酵

（台灣英文新聞 / 林靜怡 外電報導）小小菸蒂也會帶來環境的汙染與髒亂，法國一家民間企業自行展開菸蒂回收，並將回收的材料製成可使用的生活用品，而這微小的動作卻意外的帶來新的收獲。

法新社報導，全球每分鐘有13.7萬個菸蒂被丟棄在大自然，這些菸蒂需花費近15年的時間進行分解。據世界衛生組織(World Health Organisation)於2017年的統計，自1980年開始，菸蒂佔所有沿岸與城市區域的垃圾約30-40%。另外，每年因吸菸而死亡的人數達700萬人，而單一個濾嘴就可造成500升水的汙染。

公司名稱「MéGo」和法語菸蒂的名詞「mégot」一樣，是法國一家位於菲尼斯泰爾省(Finistère)的企業，二年前與合作伙伴展開全國各地的菸蒂回收。

企業創辦人Bastien Lucas表示，我們是法國唯一家進行菸蒂回收的公司。自開業以來，已經回收4噸的菸蒂，約950萬個濾嘴。

回收後的菸蒂有90-100%會歷經研磨程序，將當中近400種化學物質，含其中的50種有毒物質如尼古丁分解出來。經過多次沖洗與研磨後，製成一塊塊咖啡色的塊狀物，而這些成形材料將會被作成吸菸區的長椅等。

材料工程系的學生也是MéGo的實習生Estelle Chabard補充，若以此材料製作的物品一旦損壞或變形等的話，只要將它回收重製即可。

這家企業因地源關係，在當地的駕訓班、海灘和電影院等地都有設置回收菸灰缸。這個菸蒂回收創舉卻意外引發另一個觀念的發酵，「不要把菸蒂丟在地上」，這樣的觀念正在吸菸者間蔓延。

在沿海城鎮中，多數的菸蒂皆集中在海灘上，為了減少海洋汙染，歐盟在5月底時也頒布新的規範，要求香菸製造商要負責部分回收菸蒂與回收費。這家新興企業靠著約150位合作伙伴，在法國各地的大小城市及鄰國比利時展開菸蒂回收，而這項創舉還獲得當地政府的補助款，也減少了清潔費。