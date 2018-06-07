〈時評〉教育裝不裝冷氣 勿淪為城鄉差距  

隨著夏季來臨、氣溫上升，國小、國中的教室要不要安裝冷氣，引發熱議，這背後所凸顯的問題，就是城鄉差距。若只是尊重地方政府的自行決定，那只會讓不同縣市的小朋友，陷入出發點不公平的差異競爭。



教育部有訂定「國民中小學設備基準」，意義在於提供學生大致相同的成長環境，避免學校設備優劣，影響到小朋友的學習品質，只不過，現階段的冷氣空調並非一般教室基礎設備。



教室要不要裝設冷氣，最根本問題還是經費，包括裝設費用，以及未來使用的電費。裝設費用方面，一間教室大約要花費10萬到20萬元，只是目前學校的硬體設備經費，多數是用於改善校舍和跑道等設施，要再裝設冷氣，確實是一筆沈重的額外負擔。



其次，未來使用冷氣的電費，若是以使用者付費的觀念來分攤，看似合理，這對多數都會區裡的家長，都會願意幫忙，但對於一些偏鄉地區的學校，有些家庭的生計都已出問題，部分家長連營養午餐都負不起，又如何再幫小孩子忙出冷氣的電費？這些地區教室裝了冷氣卻沒錢開啟，也是另一種形式的浪費與不公平。



因此，當台北市拋出國中、小學的教室要裝冷氣，並成為「國民中小學設備基準」，有錢的直轄市紛紛表達有意願跟進，認為要提供小朋友更優質的成長環境；相形之下，一些財政困窘的縣市不敢大聲允諾，深怕捉襟見肘。



光是一個冷氣，讓一個台灣變成兩個世界，背後凸顯仍是城鄉差距的老問題。



教育是百年大計，教育部更是社會搖籃的重要推手，面對貧富落差造成學習資源不平等，絕對不能像過去一樣，只是尊重地方政府是否裝設冷氣的決定，相反地，要找出財源和解決辦法，訂出合理使用規範，讓每位受國民義務教育的小朋友，都能擁有相同的學習環境。

（作者李平華，資深媒體人）