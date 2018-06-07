散佈「高雄蚊子有瘧疾」謠言 網友遭送辦

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）5月底高雄林園爆發2起登革熱疑似群聚感染事件後，有名男網友在國內 BBS 站「批踢踢實業坊（又稱 PTT）的八卦板上散佈不實謠言，內容提到「高雄市蚊子有瘧疾」，該網友因違反傳染病防治法相關規定，並涉嫌違反社會秩序維護法，全案將移送地檢署偵辦。

該名居住於台北的30多歲男網友，於5月31日在PTT上散佈一則有關高雄市蚊子有毒的相關訊息，其內容提及「高雄市政府衛生局近期於 日本腦炎患者居住地附近捕獲的蚊子，經實驗室檢驗除了有日本腦炎病毒外，另有檢出登革熱及瘧疾」。

疾管署當日緊急發佈新聞稿嚴正澄清，高雄市送驗的病媒蚊檢體，僅有高雄市林園區某豬舍捕獲之三斑家蚊檢出日本腦炎病毒，未發現任何可能帶有登革病毒的埃 及斑蚊、白線斑蚊或可能帶有瘧原蟲的矮小瘧蚊，且國內自民國 54 年起已被世界 衛生組織（WHO）列為瘧疾根除地區，今年迄今國內亦無本土感染登革熱病例。

高雄市政府衛生局 6 月 5 日約談該名網友，其坦承訊息來源是聽聞補習班老師上課內容而非由衛生局朋友提供之訊息，其亦表示，不知此 PO 文會對防疫造成影響，也不認為會造成民眾恐慌。

衛生局經評估後，認為該網友已違反傳染病防 治法相關規定，並涉嫌違反社會秩序維護法，全案將移送地檢署偵辦。依《傳染病防治法》可處50萬元罰金；另外依《社會秩序維護法》散佈謠言足以影響公共安寧者，得處3日以下拘留或3萬元以下罰款。