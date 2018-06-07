臉書與華為分享個資 美國會批國安淪商業代價

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）全球最大社群媒體臉書（Facebook）遭爆允許4家中國手機大廠取得用戶資料，其中包括被美國認定有國安威脅的華為，引來國會議員大力撻伐，痛批「國安淪為商業代價」。

法新社報導，總部設在中國的華為產品遭美軍禁售，且被指有網路間諜行動疑慮。臉書昨晚證實，華為也在取得用戶個資的裝置製造商之列。

臉書先前聲稱，公司10年前就與約60家裝置製造商達成協議，意在協助公司服務更深入手機市場。

儘管如此，國會議員依舊怒不可遏，表示官方基於國安疑慮，試圖封鎖中國企業進入國內市場的同時，臉書竟將用戶個資與他們共享。

路透社報導，共和黨籍的聯邦眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）主席華登（Greg Walden）和民主黨籍聯邦眾議員帕隆（Frank Pallone）在聲明中說：「顯然，（臉書）公司早就該對國會和全美人民揭露，他們與中國科技公司及其他企業的夥伴關係。」

聲明寫道：「我們強烈鼓勵臉書及整個科技圈完全透明化。」

臉書回應，創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）先前花了超過10小時回答國會問題。

臉書在聲明中說：「多年來，這些受到外界討論的協議都攤在陽光下，許多製造商也都在宣傳這些功能。但隨著仰賴它們的人越來越少，今年春季我們已主動宣布，開始逐步結束這些服務。」

但民主黨籍的麻州聯邦參議員馬基（Ed Markey）說，新事實揭露後，祖克柏還得做更多解釋。馬基表示：「祖克柏須回到國會作證，說明為什麼臉書將美國人民個資和有疑慮的中國公司分享。」「我們的隱私和國安不能淪為商業的代價。」

臉書自2009年起遭中國封鎖。根據臉書說法，公司與數十家裝置製造商都達成類似的資料取得協議，除了華為，還包括聯想（Lenovo）、OPPO和TCL。

華為在電子郵件聲明中說，公司取得的資料和其他裝置製造商相同。華為過去曾稱國安疑慮是捕風捉影。「正如所有主要的智慧型手機供應商，華為與臉書合作，是為讓臉書的服務對使用者而言更方便。華為從未蒐集或存取臉書用戶個資。」（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070607