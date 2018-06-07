雄三飛彈誤射案 射控士官長二審刑期減輕

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）海軍金江艦2016年7月操演誤射雄三飛彈案。高雄高分院今（7）宣判，依業務過失致死等罪，許博為、高嘉駿維持一審刑期；射控士官長陳銘修二審坦承犯行，刑期由2年改判1年9個月，3人仍可上訴。

全案高雄地檢署偵結，依廢弛職務、業務過失致死罪起訴金江艦上飛彈中士高嘉駿、射控士官長陳銘修，以及兵器長許博為共3人。高雄地方法院民國2017年9月30日審結宣判，依業務過失致死等罪判處許博為有期徒刑1年2個月、高嘉駿1年6個月、陳銘修2年。

高雄地院審理時，認為飛彈雖由高嘉駿發射，但陳銘修擅自離去未把飛彈火線安全接頭拔下，也未將作戰模式改回訓練模式，是造成飛彈誤射的元凶，且高嘉駿坦承犯行，因此對陳銘修從重量刑。

全案上訴高雄高分院，今天審結宣判，合議庭依業務過失致死等罪，許博為1年2個月、高嘉駿1年6個月、陳銘修二審時坦承犯行，刑期由一審的2年改判1年9個月。全案可上訴。

2016年7月1日，海軍金江艦在左營軍港操演前進行雄三飛彈系統檢測時，在港內誤射雄三飛彈，誤擊在澎湖海域作業的高雄籍翔利昇漁船，造成船長黃文忠死亡和3名船員受傷。

雄檢偵辦查出時任射控士官長陳銘修在測考前，為了先測試雄三飛彈迴路，向兵器長許博為領取火線安全接頭，艦上只有2具發射有「模擬測試器」（即TTS）供測試，許卻交付4支火線安全接頭給陳銘修，陳銘修竟也將2支火線安全接頭連接在沒有TTS的2枚雄三飛彈實彈上。

陳銘修完成飛彈迴路測試後，未將實彈上的火線安全接頭取下，也未注意發射飛彈的仍維持在「作戰模式」，隨即離開戰情室5到7分鐘，獨留飛彈中士高嘉駿在戰情室，為求測考順利高嘉駿想再演練一次，卻未發現兩支實彈未安裝TTS，且是待發射狀態下仍連續按下「允許發射」、「飛彈發射」、「確認」鍵，造成飛彈誤射致人於死的意外。