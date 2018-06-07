QS世界大學排名 美國MIT蟬聯冠軍、台大72名

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）最新英國QS世界大學排名出爐，前3名分別是美國麻省理工學院、史丹佛大學，以及哈佛大學。我國台灣大學排名第72，較去年上升4個名次。

美國麻省理工學院（MIT）傲視群雄，連續7年奪冠。英美學校囊括前５名，依次為美國麻省理工學院、史丹佛大學、哈佛大學、加州理工學院，以及英國牛津大學。劍橋大學與牛津大學始終伯仲之間，去年第5，今年則被擠到第6名。

我國表現最優為台灣大學，佔第72順位，名次較去年上升4個排名，學術產出被評為「非常高（Very High）」。清華大學161名，交通大學207名，成功大學是222名。

亞洲地區有24間學校名列前百大，新加坡國立大學以第11名排名最佳，新加坡南洋理工大學以第12名緊追在後，中國清華大學則居於第17。

QS世界大學今年為全球1000間大學進行評比，評比指標為學術聲譽（40%）、雇主聲譽（10%）、師生比例（20%）、研究成果（20%）及國際化（10%）程度。

英國全球高等教育分析機構QS（Quacquarelli Symonds）與「泰晤士高等教育世界大學排名（ Times Higher Education World University Rankings）」、「世界大學學術排名（Academic Ranking of World Universities）」名列世界3大最具影響力大學排行榜。

台灣17所入榜大學（圖／中央社）