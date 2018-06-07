畢業季來臨　失業型情緒障礙患者數增2成

(台灣英文新聞／朱明珠 台北報導)每到畢業季來臨，精神科醫師臨床發現，許多應屆畢業生因為對未來茫然，加上親友過度關心，造成龐大壓力而導致情緒障礙，近期求診患者增加二成，有些甚至出現合併其他精神症狀。

某些大學生過去只知道埋頭讀書，根本沒有思考過畢業後的出路，加上親友的過度關心下，容易發生龐大壓力而導致情緒障礙，嚴重者甚至出現自殘等行為。

精神科楊聰財醫師表示，失業型情緒障礙在每個年齡層都可能發生，患者會重覆藉由蓄意的自我傷害身體，抒發心中負面的感受及解除所承受的壓力。

研究指出，這種合併引發的進階症狀，好發於對壓力承受較弱、敏感，加上情緒復原較為緩慢的族群，當感受到壓力時，就會用自認為有效的壓力釋放方式，如燙菸疤、用刀片劃手腕等，重複行為反而會讓患者陷入一種惡性循環，由於患者了解進行這樣的紓壓行為時並不會導致死亡，在精神科分類為「非自殺式自傷疾患」。

楊聰財醫師說明，針對此類型的患者會先協助找出壓力來源，透過認知行為治療，轉化過度的負面情緒，再搭配藥物治療，改善失眠及焦慮症狀，有必要時會建議接受心理治療。楊聰財醫師提醒，父母與其過度關心，不如與孩子溝通，一起找到就業方向，同時也應多瞭解彼此生活近況，如有睡眠障礙或是情緒不穩定，應儘速就醫，以免衍生其他精神症狀。