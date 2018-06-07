目標5,000公噸　農糧署：產地青香蕉補貼每公斤5元

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）行政院農業委員會農糧署昨(6)日傍晚宣布，產地青香蕉去商品化措施補貼果款由每公斤3元加碼至5元，期加速紓緩產銷壓力。

農糧署統計，自5月31日起啟動青香蕉格外品去化措施，目標5,000公噸，截至6月5日已去化51公噸。

農糧署還宣布，凡農民依香蕉集貨場內銷選別標準繳交完整果把之青香蕉，即補貼果款每公斤5元。並進一步說明，政府啟動青香蕉去商品化措施，主要係減少產地過多貨源干擾市價，目前南投、嘉義、台南、高屏等地已有38處集貨場受理農民繳貨，倘地方政府評估轄內香蕉產銷情形，仍有擴大處理之需求，可輔導有意願配合之農民團體，包括農會、合作社及相關產銷團體，加入協助行列。

對於部分社群轉載不實訊息，甚至謠傳收購果款與特定集貨場之政黨色彩，有較高收購價格。農糧署強力譴責造謠者勿煽動農民對立，並強調網路訊息眾多，請民眾勿轉傳未經查證確認之不實產銷訊息，以免造成農民二度傷害及消費大眾誤解。

農民搶種香蕉導致國內蕉價崩盤，日前農委會為體恤蕉農及保障其收益，啟動青香蕉格外品去化措施，還即早擬妥各項措施。本(6)月4日還邀請義美食品總經理高志明相助，從原先購買100公噸第五、六級香蕉後，宣布再加購100公噸第四級香蕉鮮果。

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