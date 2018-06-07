慾望城市20週年 4女主角各擁一片天

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）20年前的今天，美國電視影集「慾望城市」首播，捧紅4位女主角。卸下粉絲津津樂道的角色後，4人持續活躍，分別在時尚圈發光、投身公益、跨入政壇，各有一片天。

以紐約為背景的「慾望城市」（Sex and the City）播出後風靡全球，展現跨地域的文化影響力。紐約經這齣劇包裝後魅力倍增，吸引懷抱憧憬的人到當地發展，劇中主角的愛情觀、性態度、服飾穿搭、飲食與流連景點，也都成為粉絲熱衷討論的話題。

「慾」劇播出6季、94集後，於2004年2月劃下句點，原班人馬把握播畢後的餘溫，拍了兩部電影，分別於2008、2010年上映，但聲勢大不如前。

儘管如此，「慾望城市」首播20週年仍值得紀念，今日美國報（USA Today）彙整4位主角莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）、金凱特羅（Kim Cattrall）、克莉絲汀戴維斯（Kristin Davis）及辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）劇終後各自發展，讓粉絲掌握她們的近況。

飾演專欄作家凱莉（Carrie Bradshaw）的莎拉潔西卡派克持續活躍演藝圈，主演的電視影集「離婚歐買尬」（Divorce）第2季剛播畢，電影作品則包括「賴家王老五」（Failure to Launch）等愛情喜劇片。

如同劇中角色，莎拉潔西卡派克在現實生活中成為時尚代表人物，是紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）常客。她今年與服飾品牌蓋璞（Gap）合推童裝系列，並持續以自創品牌SJP by Sarah Jessica Parker推出鞋款。

飾演公關專家莎曼珊（Samantha Jones）的英國女星金凱特羅近年曝光度降低，主演影集「敏感之親」（Sensitive Skin）播出兩季後遭被腰斬，但她參與多齣舞台劇演出。

克莉絲汀戴維斯在劇中飾演相信真愛並夢想結婚成家的夏綠蒂（Charlotte York），「慾」劇播畢後參與多部影視作品演出，並投身公益，替樂施會（Oxfam）等慈善單位出力，以照顧非洲象的善行獲美國人道協會（HSUS）授獎肯定。

飾演律師米蘭達（Miranda Hobbes）的辛西亞尼克森揮別「慾」劇後，在戲劇界大放光芒，兩度獲東尼獎肯定，並以有聲書「不願面對的真相」（An Inconvenient Truth）拿下葛萊美最佳朗誦專輯獎。她在2012年與同性戀人結婚，是婚姻平權的推動者，今年3月，宣布投入紐約州長民主黨初選。

「慾望城市」電影第3集拍攝計畫告吹，4位女星短期內恐難再續前緣，重新演繹讓她們一炮而紅的角色，但她們近年各自找到舞台與揮灑空間，告別「慾」劇後的生活仍多采多姿。

這齣邁入20歲的影集也持續發揮影響力，劇中主角常流連的杯子蛋糕店Magnolia Bakery在曼哈頓分店愈開愈多，慕名朝聖的顧客絡繹不絕，顯示「慾望城市」的獨特魅力歷經20年歲月未明顯褪色。（編輯：廖漢原）1070607