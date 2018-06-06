新北市《2018未來教育國際論壇》AI時代拼創意  打造學生跨界整合力

新北市教育局於今(6)日在本市三重區三和國中辦理《2018未來教育國際論壇：新課綱下的關鍵素養》，邀請到來自美國矽谷，曾任聖荷西地區教育處處長，現職為STEAM辦公室主任的Esther Tokihiro、臺南大學附設實驗小學教師溫美玉進行專題演講與對談，提醒教育者如何呼應時代，為孩子創造更好的學習模式。教育局副局長蔣偉民與教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬，共同感謝現場來自大台北地區高達700位的校長、教師及家長，一起關心孩子的學習期許。

教育局副局長蔣偉民表示，十二年國教新課綱重視以學習者為中心的理念，是國內首度全面性翻轉課程的重要變革，勢必為學校學習生態帶來可預期的影響。新北市領先全國進行各項整備工作，更與世界穩健接軌，透過辦理國際教育論壇，打開教育工作者的國際視野，更讓熱血的創意教師站上舞臺，分享進行課堂實踐的成果。期待透過本次論壇的國際經驗，為臺灣的課程改革之路注入新的省思與期待。

AI時代來臨跨界科技教育成為新主流。本次論壇特別邀請矽谷地區教育局STEAM(Science科學、Technology技術、Engineering工程、Math數學、Arts藝術)辦公室主任Esther Tokihiro 蒞臨主講，以「全球領先的矽谷教育」為題，展示矽谷教育的實務經驗。Esther Tokihiro 過去曾任職視覺與表演藝術部門，為加州STEM+教育委員會成員，親身投入 STEM+教育時間長達15年以上，對於STEM+教育的推廣及執行有相當豐富的經驗。她特別指出，過去幾年STEAM的思維在美國成為教育界的主流，透過推動STEAM，可有效幫助學生進行更多的批判性思考，增廣科學知識，培育下一代成為創意的發明家。

現場另邀請臺南大學附設實驗小學教師溫美玉，以「AI科技潮，創新學習瘋-理想的未來教育」進行專題演講。她認為，十年內將有一半的白領智慧工作，預估將會被人工智能所取代，因此強調教育工作者必須勇於挑戰自己的思維，鼓勵自己不斷「重新」思考。溫美玉老師投入教育工作30年，在教育第一線投入生命，她看見了教育的多元性，透過創意學習，讓學生成為能處理資訊、轉化、進而回饋的思考家；而為了讓學生擁有創造理想的學習環境，老師也必須永無止盡學習，與學生一起翻轉教育，翻轉學習。

論壇還特別安排精采壓軸的「教學現場：優良教案分享」，邀請資訊產業專家、教育第一線的老師主講，分別為宏碁資訊產品事業發展處處長徐挺洋分享「Education 4.0」、新北市文林國小學務主任賴皓韋分享「體制內萌芽的創新理財教育-文林銀行」、新北市成福國小教導主任謝基煌分享「數位新視界激發孩子的好奇與感動」、新北市中和國中教師孫菊君分享「在藝術課堂『學。思。達』」，為新北市未來教育發展方向與可行性進行雙向交流。現場開放台下觀眾踴躍提問，700位校長、教師及家長熱烈交流參與，台上台下互動頻繁，場面十分熱絡，展現出現場教育人員關心教育趨勢的能量，也激盪出未來教育的嶄新思維與奇妙創意。