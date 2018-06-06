富邦說趨勢6月6日準時「線上」開播

富邦證券歡慶30，暖心服務再一波！投資人自6月開始、每周三即可線上收聽「富邦說趨勢」，「富邦說趨勢」邀請專家以超然專業的立場為投資人解析最新產業趨勢、精闢分析最夯議題，讓投資人每週利用不到20分鐘，即可一手掌握財經脈動。富邦證券表示，「富邦說趨勢」突破了時間及地點的限制，投資人可以隨時隨地於富邦e點通、富邦FUBON LINE官方帳號、愛播講堂及愛播聽書中直接點選收聽。

線上收聽已是大勢所趨，根據美國數位媒體使用研究的The Infinite Dial報告指出，2017年透過播客(podcast)聽眾已經來到6,700萬，較前一年度同期成長了14%。富邦證券指出，這代表著透過線上收聽已受到現代人的喜愛，不再受限於時間、空間的限制，而AM/FM 廣播不再是唯一的選項。而「富邦說趨勢」正是因此蘊孕而生的節目，投資人只要利用「碎片化的時間」，即可線上收聽獲取產業趨勢及找到有價值或是有益的內容，不論是開車上下班途中、跑步運動，都可以想聽就聽。

目前最受全球科技產業引頸企盼的明日之星，當以近來商業應用大爆發的人工智慧（AI）莫屬，而富邦說趨勢第一集的內容就邀請到富邦投顧研究部的專家，為投資人剖析AI產業趨勢。富邦證券表示，AI將是對人類最重要的新世代科技，隨著應用範圍持續加大，人工智慧的商業價值才正要開始，更是投資人未來五到十年最重要的投資課題，對AI產業脈動有興趣的投資人千萬不要錯過「富邦說趨勢」。

富邦證券指出，除了富邦證券既有的APP如：e點通、富邦FUBON Line官方帳號、富邦m+VIP外，為了嘉惠更多投資人，同步獨家贊助在愛播聽書、愛播講堂都可以聽到「富邦說趨勢」精彩的節目內容。