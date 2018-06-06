賴清德出席「2018新創特展」：InnoVEX是走向國際的大好機會

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）行政院長賴清德今（6）日出席「InnoVEX 2018國際新創特展」開幕式時表示，行政院非常重視新創事業發展，也提出多項行動方案，希望扶植新創業者在既有基礎上嫁接出工業4.0創新產業，特別是物聯網、人工智慧、雲端運算及自駕車等，再應用於生活層面，推動政府、城市、交通以及防災智慧化，從製造業、軟體業到數位經濟，讓台灣成為智慧國家。

賴院長指出，台北市電腦商業同業公會和外貿協會於1982年創立的「台北國際電腦展」，與美國拉斯維加斯消費性電子展，以及德國漢諾威電腦展，並列世界三大電腦展，每年都吸引超過4萬買家到台灣參觀及採購。

37年來，台北國際電腦展見證國際資通訊產業的成長和茁壯，同時也推動台灣經濟轉型和改變。賴院長進一步表示，隨著數位經濟崛起以及包括日本、新加坡及香港等亞洲鄰近國家，都分別舉辦新創展。

圖為賴院長6日參觀新創展情形。(照片來源:行政院官網)

因此台北市電腦商業同業公會童子賢理事長再次和外貿協會合作，從前（105）年開始舉辦InnoVEX，今（107）年已是第三年，盛況空前，共有21個國家參展、388個參展攤位，其中包含13個國家館。​

院長指出，台北國際電腦展除提供電腦買家購買所需產品，也是國際大廠發表其指標性產品的理想平台。InnoVEX也是提供新創業者尋求資金與技術非常好的平台，約有4,000多位國際買家以及台灣1,000多家ICT製造業者參與，相信InnoVEX能協助推動國際和台灣的數位經濟發展。

賴院長強調，行政院非常重視新創事業發展，也提出相關支持新創業發展的行動方案。在充裕早期資金部分，國發基金編列1,000億經費，協助新創業者發展。另也修正目前10億元天使基金的投資機制，降低門檻、提高便利性。

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此外政府也修正相關法令，便利新創事業在股票市場取得資金，並降低新創公司稅負。賴院長表示，政府也會完善法制環境和培養新創相關人才，讓新創業者有更多空間發揮。

賴院長強調，政府一定會協助新創業者，成為新創業者的夥伴。此外政府也會協助新創業者進入國際，如科技部已邀請國際級孵化器到台灣，也把台灣新創業者帶到國際歷練，尋求與美國矽谷、以色列等國家合作，InnoVEX也是走向國際非常好的機會。

賴清德院長昨(5）日參訪雃博股份有限公司，並與醫療器材產業交流座談。(照片來源:行政院官網)

昨(5）日賴清德院長參訪雃博股份有限公司(上圖)，與醫療器材產業交流與座談時表示，政府針對醫療器材產業提出四個行動方案，從完善產業生態、群聚生技園區、串連國際資源與發展特色聚落著手，希望與業界合作發展台灣醫療生技產業。

賴院長指出，2017年我國醫療器材產業營業額為新台幣1,463億元，對台灣經濟發展更是功不可没，有鑒於國際競爭激烈，政府希望完善台灣產業環境，在業界努力的基礎上進一步合作，讓產業持續發展。

賴清德院長昨(5）日參訪雃博股份有限公司，並與醫療器材產業交流座談。(照片來源:行政院官網)