柯文哲姚文智同台僅握手　互動有點冷

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）行政院長賴清德、台北市長柯文哲和民進黨台北市長參選人姚文智，今(6）日共同出席INNOVEX新創特展開幕式。

中央社報導指出，柯文哲跟姚文智僅禮貌性握手，互動有點冷。並稱當被問到是否會尋求賴清德支持時，柯文哲說：「不用啦。」



賴清德、柯文哲及姚文智，今天出席在世貿三館舉辦的INNOVEX開幕式，柯文哲率先抵達會場。隨後到場的姚文智主動上前握手致意，但接著雙方就沒有更多互動，連會場的座位都距離非常遠。

賴清德到場後致詞，並且參觀會場，姚文智都全程陪同（下圖)。柯文哲則因有另外行程，先行離開。



柯文哲被問到跟姚文智同台會不會緊張時，他搖頭說不會；至於是否會當面尋求賴清德支持，他則說「不用啦」，接著就低調地講「不要跟你們說了。」



姚文智會後受訪指出，這次活動是中央跟地方共同合作，跟柯文哲同台沒有尷尬，非常自然，選舉競爭是一回事，產業發展及台北市的進步，是大家共同追求的目標。

姚文智說他跟賴清德參觀會場時，曾談到台北市的未來，包括推動智慧人才及高科技產業等，雙方看法一致，但對選戰內容沒有多談。



日前姚文智以「丞相，起風了」，暗示自己的選勢開始變好。賴清德離開會場時，被媒體問到「是否感覺起風了」，他微笑並未多談，姚文智則說，賴清德有表示說外面很熱，的確有風，賴清德也告訴他說繼續加油。

中央社