英國在臺辦事處25週年　英代表：臺英建立了友誼與信任

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）英國在臺辦事處（British Office Taipei）今（6）晚舉行英國女王伊莉莎白二世92歲大壽暨辦事處25週年慶祝酒會，處長唐凱琳（Catherine Nettleton）致詞時重申英國與臺灣密切合作的承諾，並期許在未來的25年內一同締造更多成就。

唐凱琳致詞時表示，臺英過去25年來攜手達成了許多成就，包括臺英歷年官員、國會議員、各界人士多次的互訪，以及規模不斷擴大的年度雙邊貿易諮商會議等。此外，英國對臺投資在過去25年內成長近20倍，現在每年也有四千多名臺灣學子赴英留學。

唐凱琳指出，「這些交流增進臺英的繁榮與福祉，強化雙方的共同價值觀與安全。過去25年來，臺英建立了友誼與信任。」

提及未來臺英雙方合作的契機，唐凱琳則是提出三大面向，包括氣候變遷、全球貿易，以及社會正義。

唐凱琳表示，臺英雙方在終止氣候變遷方面，正進行密切合作，尤其是離岸風力能源開發。

對於全球貿易在保護主義及貿易戰呼之欲出等風險下，各國皆面臨不少壓力，唐凱琳對此指出，英國和臺灣均在支持以法定標準為基礎的全球貿易體制中扮演重要角色。

最後，唐凱琳則提及，臺英應該持續合作，在反向壓力越來越大的情況下，確保社會能更加公正與平等，「隨著全球科技突飛猛進，我們的思想領袖必須探討自動化對就業、社會福利和教育的影響，以及人口結構改變、都市化程度越來越高和資源日漸稀少所帶來的衝擊。」

唐凱琳指出，只要運用善念和智慧巧思，臺英合作便能創造更有人情味和永續發展的未來，「臺英堅定的友誼和信任基礎將幫助我們把握科技進步所帶來的利機」。

英國在臺辦事處的前身為英國貿易文化辦事處，成立於1993年，辦事處於2015年正式更名為英國在臺辦事處。