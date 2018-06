波蘭動物園迎新　易危蘇島袋貓報到

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)在印尼蘇來威西島有一種野生動物,名為蘇島袋貓,其生育模式跟其他有袋動物,如澳洲袋鼠、無尾熊一樣,小寶寶在還沒發育完全時就產出,並在媽媽的育兒袋內慢慢長大。

法新社報導,波蘭華沙洛治勞動物園(Wroclaw Zoo)的蘇島袋貓(Ailurops ursinus),在園方不知情的情況下順利誕下小寶寶。這隻人類陌生的野生動物,並沒有太多野外資料可供參考。

園長Ratajszczak告訴法新社,這隻小蘇島袋貓應該出生幾個星期、甚至是幾個月了,若不是保育員看到媽媽的袋子裡有東西在動,還有小尾巴露出袋口的話,還真不知道有新成員加入。目前這隻小傢伙尚小,因為還不能太靠近媽媽的育兒袋,只能站在遠處看這隻「好奇寶寶」跑到袋口外「探險」,所以不知道牠的性別。

Ratajszczak接著說,這是有史以來第一次有蘇島袋貓在圈養時誕生。為了能夠多認識這隻物種,Ratajszczak曾經飛蘇來威西島查找牠的資訊,但所知甚少。無論是在飲食方面、族群數等,幾乎沒有蘇島袋貓在自然環境中生活的研究資料。

如同其他野生動物一般,野外族群的蘇島袋貓正面臨來自人類的威脅,從森林砍伐、棲地縮減到盜獵。Ratajszczak說,未來10年,野外物種的數量恐怕會下降30%,因為當地居民以其肉為食。

據國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources,IUCN)的資料顯示,學名Ailurops ursinus已列為易危,是印尼東部一個大島嶼,蘇來威西島(Sulawesi)的特有動物,牠會成對的生活在海拔600公尺高的樹林裡,並以嫩葉為主食,其野外數量正在下降,只因當地居民以其肉為食而遭到獵殺,又或是被當作寵物而遭到盜獵。