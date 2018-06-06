票選全台最美飯店　理想大地推暑假超優惠住房專案

暑假即將來臨，還在想如何規劃一年一度的家庭親子旅遊嗎?今年理想大地為了給每位最愛家人的爸媽們，提供一個充滿歡樂回憶的暑假，並且滿足每位成員需求，結合飯店獨有的「世界第一遊船飯店」及今年甫獲網友票選「全台最美飯店」美譽，配合園區豐富知性遊程如生態導覽、手沖咖啡等套裝遊程外，主題桌遊室、兒童電動車遊戲場、兒童信心釣魚池等，增加與家人的歡樂互動，6/15前官網預訂暑假再享超優惠的住房專案，理想邀您創造暑假歡樂與體驗花蓮純淨空氣及縱谷美景。

知性感性的理想美學與舒活漫遊

理想大地的園區建築、生態與藝術的完美組合，已是每位旅客一致讚賞，此外，飯店提倡的定點渡假行程，今年年度首推的理想美學與舒活漫遊主題遊程，內容好評早已是參加旅客大力推薦，其中藝術建築與竹筏生態導覽不僅認識理想美學也體會飯店的設計之美，系列主題專屬皮雕杯套製作及達人體驗手沖咖啡課程，適合喜歡時尚的旅人參加，專屬的個人窯烤香草披薩及個性拓染香包課程最適合家庭或小朋友們，理想的主題行程定能滿足每位旅客度假時光。

適合大小朋友的繽紛主題活動

今夏暑假理想大地特別設置全台飯店唯一設置的主題桌遊室，無限湖光美景的桌遊室內提供20多款當下最夯遊戲，讓全家人一起歡樂腦力激盪！此外，天幕廣場除有各式球類場地外，今夏為小朋友增設200餘坪兒童電動車遊戲場，20多款兒童汽車任您挑選，讓這些小主人翁們模擬體驗駕車考照的無限樂趣！ 5月甫營運的「兒童信心釣魚池」，開幕至今每天都是歡笑聲不斷，保證參加的小朋友都是天才小釣手！夏季限定版的「夏季大三角」的草原觀星活動即將6月開始，提醒及早預約，搶得最佳觀星位置！

遠離PM2.5暑假早鳥搶購中

花蓮的好山好水好風景早已是全台馳名，但是花蓮的好空氣更是全台最寶貴的無價財富，今夏理想邀大家來一起遠離PM2.5來理想大口深呼吸！6/15前理想大地官網預訂暑假住房專案，暑假入住可享每房省$500的早鳥優惠，預訂三天二夜方案再享限量免費升等套房，暑假想要自駕車體驗蘇花改東澳段通車的安全快感，憑油單發票還可再折抵$500，多重優惠的好康千萬別錯過！今年，全家歡度暑假首選花蓮理想大地渡假飯店！詳情請洽理想大地官網www.plcresort.com.tw。