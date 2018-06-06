川金會舉行期間 星國空域將受限制

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合報導) 據新加坡海峽時報報導指出，國際民航組織以及美國聯邦飛行管理局向飛行員發出通告，告知6月11日至13日間，新加坡空域將在川金會舉行期間部分時間限制飛行。

報導中也提到，文告中提及所有飛抵新加坡樟宜機場的飛機將要減速，以及在跑道上也將會面臨一些限制。

此外，新加坡內政部發表文告指出，根據公共秩序法令宣佈這次的川金會為「加強保安特別活動」 。而在川金會進行期間，海事及港務管理局將限制「加強保安特別活動」區內和週邊船隻的動態。船隻可能會在川金會舉行期間須接受警方進行的安檢。新加坡警察部隊行動局局長侯光輝高級副警察總監(Director of Operations Senior Assistant Commissioner (SAC) How Kwang Hwee)受訪時表示：「美國與北韓之間的這場峰會具有重大國際意義。新加坡也會在峰會舉辦期間派出警察部隊、內政機構、新加坡武裝部隊和輔警來維安。」

星國也正美國及北韓的高級保安團隊緊密合作，為峰會進行維安規劃工作。

而為了紀念歷史性的一次峰會，新加坡造幣廠(The Singapore Mint)也推出了印有象徵美國總統川普與北韓最高領導人金正恩的握手圖案的川金會紀念幣。