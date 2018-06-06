君鴻週年慶大方送 黑鮪魚吃到飽

「君鴻國際酒店」週年慶6/6~6/30閃耀登場，全館各餐廳推 出黑鮪魚祭，中西日式料理一站式滿足老饕的味蕾，期間”鮮”定放 題日黑鮪魚吃到飽，愛吃黑鮪魚的饕客不宜錯過!住宿優惠買一送二 ，高空雲端美景盡收眼底，更可環賞港都無敵海景，讓遊客身心靈達 到完全放鬆；6/8(五)主辦週年慶慈善晚會，將愛心捐款捐贈給 需要幫助的三個弱勢團體，使優惠大方送的週年慶活動具有強力吸引 力且充滿愛心。

君鴻推出的「鮪魚躍君鴻，3重美食饗宴」黑鮪魚祭，【第一重：黑 鮪魚放題日】期間”鮮”定週一至週四黑鮪魚吃到飽，週一晚餐時段 77F風和里日料推出「黑鮪魚套餐」每位NT$1,800+ 10%，週二午餐及晚餐時段38F悅客鐵板燒推出「和牛vs黑鮪 魚雙重奏海陸套餐」每位NT$3,800+10%，週三午餐及晚 餐時段39F百匯栢麗廳推出「黑鮪魚生魚片吃到飽」午餐每位NT $900、晚餐每位NT$920，週四晚餐時段38F蓬萊美食餐 廳推出「黑鮪魚精選料理」每位NT$1,200+10%(活動期 間，全館各廳放題日餐期，各銀行信用卡優惠皆不適用)。

【第二重：鮪魚刀工秀表演】39F百匯栢麗廳於活動期間每週六晚 間六點主廚現場示範精湛「鮪魚刀工秀」；【第三重：黑鮪魚主題料 理】38F悅客鐵板燒推出「極品黑鮪魚套餐」每位NT2, 580+10%，38F蓬萊美食餐廳推出「黑鮪魚精選料理」單點 NT$480起，39F百匯栢麗廳推出「大目鮪主題料理」 午餐每位NT$700+10%起、晚餐每位NT$820+10% 起，39F大廳酒吧推出「鮪魚季義法料理」單點NT$380起， 77F風和里日料推出「黑鮪魚套餐」單點NT$380起，77F 潮江春推出「鮪魚季精選潮州菜」單點NT$380起； 各餐廳主廚以精湛廚藝將新鮮直送黑鮪魚食材，自由揮灑食材精髓， 呈現中、西、日式多樣化美饌佳餚，提供精彩豐富的味覺享受!

交通部觀光局為促進南部地區觀光產業及提高旅客赴南部地區深度旅 遊，推出「住一晚送一晚」方案，第2晚住宿免費優惠，君鴻國際酒 店週年慶提供住宿優惠再加碼「買一送二」超划算，「豪華市景雙人 客房」免費續住第二晚(每房贈2客早餐)並加贈「豪華海景雙人客 房」住宿券乙張(無贈早餐)，「豪華市景家庭客房」 免費續住第二晚(每房贈4客早餐)並加贈「旺角親子房」 住宿券乙張(無贈早餐)，還可免費使用健身房及游泳池等設施， 讓您fun鬆一夏，吃喝玩樂在君鴻!訂房專線：0809- 085-085

6/8(五) 於45F璀鑽廳舉辦週年慶慈善晚會，邀請各界善心人士與社會企業 共襄盛舉，愛心認桌半席(5人)$10,000或全席(10人) $20,000，募得款項扣除活動成本與營業稅後，將全數捐贈「 南高雄家扶中心」、「財團法人高雄市私立慈暉關懷學園」及「財團 法人高雄市私立希恩之家」，這三個受贈單位並在晚會上盛情表演回 饋，讓與會善心人士更加認識他們照顧弱勢族群的努力。