易遊網「66旅遊節」祭現金回饋　暑假出遊全面下殺6折起

接下來迎接端午連假、暑假旺季，選擇熱門黃金假期出國，總是心疼荷包大失血嗎？現在聰明消費當道，不僅要抓準促銷機會，現金回饋更是消費顯學！易遊網【66旅遊節】５日中午搶先展開，旅遊商品不僅全面下殺6折起，此次更祭出現金積點回饋大放送(eMoney)，消費滿萬最高送600元，換算下來比原定規則最多激增120倍回饋，搶便宜同時也能賺現金！
國外旅遊：香港自由行買一送一、飛曼谷不到8百、沖繩租車砍半價
近年自由行趨勢漸增，易遊網【66旅遊節】有眾多自由行及零件商品進行下殺，不用等旅展就能搶暑期優惠！像是「香港自由行3天」買一送一，揪伴同行超激省；「曼谷自由行5天」只要含稅8,666元起，再送丹能莎朵水上市場一日遊；「釜山自由行5天」含稅8,700元起，第2人再減1,666元；「新加坡自由行4天」萬元有找，是親子旅遊的超值選擇；「東京自由行5天」含稅10,666元起，端午連休出發限量快搶。
機票部份，酷鳥推出96折優惠，飛曼谷僅769元起(單程未稅)；華航13個航點則下殺94折起；國泰29個航點也祭出優惠價，亞洲最低4,200元起(未稅)，歐美航點最低12,360元起(未稅) ；另外日本東北計劃票4天5,999元起(含稅)。國外訂房則祭出「東京上野飯店」每晚1,633元起，用小資價入住超划算；「首爾明洞蒂瑪克格蘭德酒店」連住3晚送1晚；2017新開幕「曼谷素坤逸X2氛圍酒店」超高CP值每晚僅1,667元起；「香港迪士尼探索家渡假酒店」挑戰市場最低，每晚5,860元起。
解決自由行旅客大小事的當地旅行體驗，包含一日遊程、票券、租車等，易遊網【66旅遊節】同樣有超殺優惠！包含「沖繩租車5人座4天」直接祭出市價5折，只要2,100元起；「日本全九州SUNQ PASS 3日券」、「伏見稻荷大社+清水寺+金閣寺+嵐山一日遊」第2人享66折；「曼谷水上市場+美功鐵道+樹中廟+碼頭夜市一日遊」，含中文導遊僅799元起。
國內旅遊：涵碧樓輕旅行不到萬元、奢華林酒店挑戰市場最低
暑假想安排趟國內旅遊，易遊網【66旅遊節】上山下海行程通通有！季節限定「環島之星．台東熱氣球嘉年華2天」，搶先卡位每人只要6,900元起；想為孩子打造完美暑假回憶，「清境農場‧小小牧羊人親子夏令營豐富2天」5,750元起，再贈德國HAPE玩具；夏天衝離島，澎湖絕對是人氣首選，「澎湖喜來登3天」下殺至8,950元起，加碼再升等港景房，比單訂房還便宜；想要享受寧靜奢華的輕旅行，「日月潭涵碧樓輕鬆2天」搭乘環島之星，再送涵碧樓無菜單晚餐，驚爆價8,366元起，絕對買到賺到！
國內訂房下殺幅度更是驚人！親子風靡的「趣淘漫旅-台北」、質感設計旅店「台南老爺行旅」、台南五星級飯店「大億麗緻」等，皆祭出66折優惠； 台灣最美飯店「池上日暉國際渡假村」、「大板根森林溫泉酒店」則祭出平假日同價優惠，假日入住也不傷荷包；「台中兆品酒店」每晚殺至1,666元起；「台中林酒店」市場最低不到5千元，入住奢華酒店這次不再高不可攀；澎湖新開幕話題飯店「澎澄飯店」，不僅4千有找，免費再升等港景探索客房！
易遊網【66旅遊節】即日起至6月7日中午12點限時特賣，敬請把握促銷機會。使用「手機易遊網」APP下單，加碼再抽市價近萬元的「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」豪華客房。如欲了解更多資訊，歡迎至易遊網www.ezTravel.com.tw查詢。