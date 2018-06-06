易遊網「66旅遊節」祭現金回饋　暑假出遊全面下殺6折起

接下來迎接端午連假、暑假旺季，選擇熱門黃金假期出國，總是心疼 荷包大失血嗎？現在聰明消費當道，不僅要抓準促銷機會，現金回饋 更是消費顯學！易遊網【66旅遊節】５日中午搶先展開，旅遊商品 不僅全面下殺6折起，此次更祭出現金積點回饋大放送(eMone y)，消費滿萬最高送600元，換算下來比原定規則最多激增12 0倍回饋，搶便宜同時也能賺現金！

國外旅遊：香港自由行買一送一、飛曼谷不到8百、沖繩租車砍半價

近年自由行趨勢漸增，易遊網【66旅遊節】有眾多自由行及零件商 品進行下殺，不用等旅展就能搶暑期優惠！像是「香港自由行3天」 買一送一，揪伴同行超激省；「曼谷自由行5天」只要含稅8, 666元起，再送丹能莎朵水上市場一日遊；「釜山自由行5天」 含稅8,700元起，第2人再減1,666元；「新加坡自由行4 天」萬元有找，是親子旅遊的超值選擇；「東京自由行5天」含稅1 0,666元起，端午連休出發限量快搶。

機票部份，酷鳥推出96折優惠，飛曼谷僅769元起(單程未稅) ；華航13個航點則下殺94折起；國泰29個航點也祭出優惠價， 亞洲最低4,200元起(未稅)，歐美航點最低12,360元起 (未稅) ；另外日本東北計劃票4天5,999元起(含稅)。國外訂房則祭 出「東京上野飯店」每晚1,633元起，用小資價入住超划算；「 首爾明洞蒂瑪克格蘭德酒店」連住3晚送1晚；2017新開幕「 曼谷素坤逸X2氛圍酒店」超高CP值每晚僅1,667元起；「 香港迪士尼探索家渡假酒店」挑戰市場最低，每晚5,860元起。

解決自由行旅客大小事的當地旅行體驗，包含一日遊程、票券、租車 等，易遊網【66旅遊節】同樣有超殺優惠！包含「沖繩租車5人座 4天」直接祭出市價5折，只要2,100元起；「日本全九州SU NQ PASS 3日券」、「伏見稻荷大社+清水寺+金閣寺+嵐山一日遊」第2人 享66折；「曼谷水上市場+美功鐵道+樹中廟+碼頭夜市一日遊」 ，含中文導遊僅799元起。

國內旅遊：涵碧樓輕旅行不到萬元、奢華林酒店挑戰市場最低

暑假想安排趟國內旅遊，易遊網【66旅遊節】上山下海行程通通有 ！季節限定「環島之星．台東熱氣球嘉年華2天」， 搶先卡位每人只要6,900元起；想為孩子打造完美暑假回憶，「 清境農場‧小小牧羊人親子夏令營豐富2天」5,750元起， 再贈德國HAPE玩具；夏天衝離島，澎湖絕對是人氣首選，「 澎湖喜來登3天」下殺至8,950元起，加碼再升等港景房， 比單訂房還便宜；想要享受寧靜奢華的輕旅行，「日月潭涵碧樓輕鬆 2天」搭乘環島之星，再送涵碧樓無菜單晚餐，驚爆價8,366元 起，絕對買到賺到！

國內訂房下殺幅度更是驚人！親子風靡的「趣淘漫旅-台北」、質感 設計旅店「台南老爺行旅」、台南五星級飯店「大億麗緻」等，皆祭 出66折優惠； 台灣最美飯店「池上日暉國際渡假村」、「大板根森林溫泉酒店」則 祭出平假日同價優惠，假日入住也不傷荷包；「台中兆品酒店」每晚 殺至1,666元起；「台中林酒店」市場最低不到5千元，入住奢 華酒店這次不再高不可攀；澎湖新開幕話題飯店「澎澄飯店」，不僅 4千有找，免費再升等港景探索客房！

易遊網【66旅遊節】即日起至6月7日中午12點限時特賣，敬請 把握促銷機會。使用「手機易遊網」APP下單，加碼再抽市價近萬 元的「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」豪華客房。如欲了解更多資訊 ，歡迎至易遊網www.ezTravel.com.tw查詢。