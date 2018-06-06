第29屆金曲獎頒獎嘉賓——張信哲、徐佳瑩

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合報導) 2018第29屆金曲獎將於6月23日在台北小巨蛋隆重登場。今年的「特別貢獻獎」的頒獎人特別邀請到情歌王子張信哲；張信哲抱著緬懷郭宗韶老師的心情，答應擔任頒獎人，他非常重視這次擔任頒獎人機會，並表示：「台灣有很多很棒的音樂人需要我們好好的去鼓勵、認可他們，有這個機會回來擔任頒獎人，對我來說也是一個很大的鼓勵。」

對於這次擔任頒獎嘉賓，張信哲感到非常榮幸。他在受訪時提及與「特別貢獻獎」得主郭宗韶老師有著深厚感情，回憶起過往和郭宗韶老師的合作和相處。此外他也他感性的講到：「他就像我們樂團裡面的大家長、調停人，有他在，大家都會願意聽他講、願意聽他分配、願意聽他調解，這是阿嬌老師很特別的個人魅力。」；阿嬌老師（郭宗韶）真的是從小一直陪伴我們到大，在他的音樂路上不斷地給他很多幫助。」

今年第29屆金曲獎入圍多項大獎的徐佳瑩也受邀擔任「最佳音樂錄影帶獎」及「最佳專輯裝幀設計」的頒獎人，憑藉《心裡學》專輯入圍5項獎項，此次除了擔任頒獎人，也是廣為各界看好的入圍者之一，談到最希望可以抱走哪項獎座的時候，徐佳瑩毫不猶豫的選擇「年度專輯獎」，她表示：「好的作品很多，而年度專輯獎是給所有參與專輯製作夥伴的肯定，是最大的榮耀。」，而對第3度入圍的「最佳國語女歌手獎」，則笑笑地說：「沒有信心耶，其他人都太優秀了，對她們比較有信心。」

《2018GMA金曲獎頒獎典禮暨金曲國際音樂節》將於6月23日在台北小巨蛋盛大舉行，臺灣電視台(台視主頻)當天下午5點起將轉播星光大道及晚間7點登場的頒獎典禮，包括台視TOUCH TTV、YouTube金曲頻道、中華電信MOD、Hami Video、Hami演唱會、飛碟聯播網、香港TVB、新加坡StarHub、馬來西亞Astro、北美(含美國、加拿大) Tiger Tech及中國大陸騰訊等都將播出。臺灣電視台、台視綜合台、非凡新聞台、非凡商業台也將重播，全球觀眾透過直播或重播皆可收看這場金曲盛會。

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