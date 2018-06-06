弱勢兒少儲蓄條例生效　蔡英文：助小朋友存下人生第一桶金

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（6）日簽署《兒童及少年未來教育與發展帳戶條例》，並表示盼用政府的力量，幫助弱勢家庭的兒童與青年，走上脫貧自立的道路。

《兒少教育發展條例》是《兒童及少年未來教育與發展帳戶》的法源，係由政府替弱勢家庭的兒女存錢，在每年上限1萬5千元的範圍內，家長替兒女存多少，政府也會提撥相同金額，跟著存入兒女帳戶。

蔡總統致詞時表示，這項政策已經試辦一年，這個儲蓄方案激勵了許多家庭，以更正向的態度面對家裡一時的困難，「雖然我們看到很多家庭確實比較辛苦，但很努力把小朋友的紅包錢存起來。現在全國共有三千多個家庭參與進來，跟政府共同為下一代儲蓄，累計存下六千多萬元。」

蔡總統指出，在《兒少教育發展條例》通過後，政策的延續性以及財源都會獲得更充分的保障，「政府的責任就是為每個人創造平等的機會，未來我們希望納入更多符合資格的家庭，替更多的弱勢兒童，存下開拓人生的第一桶金。」

蔡總統接著表示，過去法律案的簽署跟生效，就是一系列的公文流程，但是今日特別舉行記者會，邀請兩個參與計劃的家庭共同見證這項法律案的正式生效，「因為這不僅是對於自己政見承諾的履行，更是代表因為我們的共同努力，改變正在發生，臺灣正一步一步的向前。」

最後，蔡總統強調，除了儲蓄帳戶，政府也會持續從教育、家庭扶助，以及職業訓練等不同面向著手，以確保每一個弱勢兒童、弱勢青年，都能夠走在脫貧自立的路上，「今天法案的簽署是一個新的起點，我們一定要繼續往前走。」

根據總統府，與會家庭代表劉媽媽則表示，自從她參加兒少發展帳戶後，每月努力存錢到帳戶內，希望孩子長大後能有一筆教育費用，未來能有更好的發展。

《兒童及少年未來教育與發展帳戶》於今年5月15日三讀通過，是將2017年6月開辦的「兒童及少年未來教育與發展帳戶推動方案」給予法源依據。

條例規定，凡是2016年1月1日以後出生且具有中低收入戶身份的孩童，皆可申請開戶，帳戶內除入金額不影響福利資格。

根據統計，截至2018年6月4日止，符合資格者共1萬1千469人，已開戶人數為3千814人，約佔百分之33。