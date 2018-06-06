聯合國：拒絕使用不能重覆使用的物品

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）塑膠汙染愈來愈嚴重，從山川、河流到海洋，即乎無處不在。就連家裡水龍頭所流出的水也有塑膠微粒的存在，聯合國於6月5日世界環境日，呼籲全世界重新思考使用塑料製品的需求性。

聯合國在官網中表示，今年的世界環境日（World Environment Day）主題為「打擊塑膠汙染」，這項行動是要鼓勵各國政府，工商團體等共同研究長久可行的作法，將如今最迫切的塑膠生產量降低以及使用一次性的塑料找出替代方案，因為這些都是造成海洋汙染的原兇，也是有害健康的物質。

聯合國秘書長António Guterres號召全球共同打擊塑膠汙染的行列。他指出，全球海洋已經被塑膠垃圾佔領了，若再下去預計2050年塑膠量將會超過海洋中的魚。António呼籲禁止使用一次性的塑料，拒絕使用不能重覆使用的物品，共同開創一個更乾淨、更綠化的世界。

聯合國還說，過去10年我們製造的塑料製品比過去一個世紀還多，其中有50%屬於使用一次性的塑料，像是塑膠吸管、塑膠袋、罐裝清潔用品等等。

綜合外媒報導，全世界每一分鐘有100萬個塑膠瓶被販售出去，如瓶裝水、罐裝茶等，以及每年使用高達5,000億個塑膠袋。

這些流入海洋的塑料平均要花上400年分解，若曝晒在陽光下的塑膠分解成塑膠微粒後，每一個塑膠微粒又再度分解下去，一直到肉眼無法看到時，又或是被魚類當作浮游生物吃下去的話，這將危害全球海洋生物的生存。

為了地球的健康，聯合國認為，是時候思考使用塑料製品的必要性。