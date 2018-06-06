飛官吳彥霆父親抵五分山招魂　向救難人員鞠躬致敬

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）F-16戰機4日墜毀新北市五分山，飛官吳彥霆不幸殉職。吳彥霆的父親上午在軍方陪同下抵達現場招魂，看見消防局正在集結分配任務，特地走向集結點向救難人員鞠躬致敬。

另外，昨（5）日傳出尋獲黑盒子，中央社引述空軍司令部一名官員表示，最為關鍵的「記憶體」迄今尚未尋獲。

吳彥霆的家屬上午8時許，在軍方人員陪同下，抵達五分山氣象雷達站管制區。吳父除向全體搜救人員鞠躬致敬，感謝大家冒險搜救外，也對大家的辛苦感到不捨，希望搜救人員按照救災計畫，不要特別延長時間。



搜救人員則希望家屬節哀，並表示，搜救任務是大家的本份，會盡全力幫忙，讓殉職飛官安息。

新北市消防局今(6）日持續調派第6大隊及特搜大隊等分隊，出動總計包含45名消防人員、15名義消人在內共60人持續搜救。

消防局表示，今天除針對遺體重點式搜索外，也將協助國軍搜索戰機殘骸及黑盒子中儲存飛行資料的「失事殘存飛行資料記錄器」。

空軍花蓮基地F-16戰機4日下午在北部空域失聯後，軍警消全力動員搜救，並針對五分山雷達站連外道路進行管制，現場可見許多憲兵車隊進駐。中央社