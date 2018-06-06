〈時評〉拆除中華民國枷鎖  台灣才能海闊天空

在國際社會、國際舞台，國名或用以對外自稱，或用以彼此之間互稱，或用以提供對第三者之指稱，其獨特性、明確性當然沒有模擬兩可、歪曲妥協的空間。

從自稱的觀點看：「中華民國」這塊招牌，在1912年出爐時，它涵蓋的範圍是一千一百多萬平方公里狀似「秋海棠」的大江大河；方其時也，台灣是日本轄下的領土，當然跟「秋海棠」是風馬牛不相及。可自1949年起，到今天為止，同樣「中華民國」這塊招牌，它實質管轄的範圍卻翻轉成只含台、澎、金、馬的三萬六千平方公里的好山好水，反而跟當年的「秋海棠」完全風馬牛不相及！這樣的反差，無疑充分顯示「中華民國」這塊招牌已然有極度的荒謬性與弔詭性！

正因為「中華民國」這塊招牌有高度爭議，自稱「中華民國」在國際社會被打槍，這個不准、那個也不容許，那就換「中華民國（台灣）」試試，要不然還有「中華台北」、「台北經貿辦事處」、「台澎金馬經貿領域」、……可用來自稱，真是族繁不及備載。自稱名號之多，足登金氏世界紀錄，寧不悲乎？

從互稱的觀點看：由於中華民國（ROC）跟中華人民共和國（PROC）實在相似到讓人混淆不清，是以連我副總統呂秀蓮2000年9月底出訪邦交國瓜地馬拉並赴該國獨立英雄紀念碑獻花致敬時，竟然發生瓜國軍樂隊演奏中國國歌「義勇軍進行曲」以示歡迎的尷尬場景！這要怪友邦的糊塗脫線？還是要怪「中華民國（ROC）」的魚目混珠「中華人民共和國（PROC）」？

從它稱的觀點看：我衛生部門代表們雖然被拒本屆世界衛生大會門外，但是，會前已有15個友邦提案要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」列入議程（雖然結果是遭封殺）；會場內，透過錄音、錄影，可以聽見看到有邦交的宏都拉斯、吐瓦魯、薩爾瓦多、瓜地馬拉、吉里巴斯、貝里斯等國代表，以及沒邦交的美國、日本、澳大利亞、加拿大、德國及紐西蘭等國家代表，以直接或間接發言的方式支持我國參與。當然，所有這些國家都稱呼我國為「Taiwan（台灣）」而非「Republic of China(中華民國)」，無一例外！

職是，為了在國際舞台扮演好自我角色定位的自稱，為了在國際社交場合溝通的互稱，或為了與國際社會的它稱接軌，只有解開丟棄「中華民國」的枷鎖，台灣才能海闊天空！

（作者為新竹教育大學退休副教授，台灣教授協會前副秘書長）