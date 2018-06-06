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林書豪辦「 夜市粉絲會」　他最愛的美食有人不敢吃

林書豪說，今年他受傷沒有太多表現，儘管現場下著雨，大家還撐傘、穿著雨衣到場，讓他覺得特別有意義。他非常感謝球迷熱情的支持，也希望每年都有這樣的活動。

By 體育組,台灣英文新聞－編輯
2018/06/06 10:37

中央社

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）美國職籃（NBA）台裔球星林書豪，昨(5)日晚間化身「林老闆」，把夜市搬到球迷會與粉絲同樂，他說曾一次花100元美金（約新台幣2950元）在夜市玩遊戲，也透露他最愛的夜市美食，就是豬血糕。

國泰夢想豪小子「林家夜市」球迷會，昨在台北西門町進行，限量600個名額。中央社報導，雖然現場下起不小的雨，但粉絲仍早早到場卡位。

報導指出，林書豪在活動現場化身「林老闆」，擺出烤香腸、豬血糕、蔥餅、甘蔗汁、豆花等夜市小吃的攤位，還有套圈圈、丟沙包、籃球九宮格、射氣球的遊戲攤位，跟球迷同樂。

林書豪表示，每年回台灣都看到許多支持他的粉絲。尤其今年他受傷沒有太多表現，儘管現場下著雨，大家還撐傘、穿著雨衣到場，讓他覺得特別有意義。他非常感謝球迷熱情的支持，也希望每年都有這樣的活動。

談到辦「林家夜市」(下圖)的想法，林書豪說，夜市是台灣的文化，他也很喜歡逛夜市。但是之前怕麻煩經紀人、保全，都只能自己偷偷去。這次索性就把夜市搬到球迷會。

此外，林書豪透露，他過去曾經一次花了超過100元美金在夜市玩遊戲，當時贏了不少玩偶，「還沿路送給小朋友了」。

至於他最喜歡的夜市美食，林書豪說：「我很喜歡吃豬血糕，小時候爸媽會做，上高中後變成我們會自己做。加辣椒醬、花生粉的最好吃」。

美國職籃（NBA）台裔球星林書豪（前左3）現場抽出幸運球迷，和他一起挑戰4個遊戲，林書豪在籃球九宮格、射氣球力壓粉絲勝出。中央社
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豬血糕
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