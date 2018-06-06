總統追晉何子雨為少校　幻象飛官妻子：不放棄希望

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）4日漢光演習實兵科目第一天，空軍一架F-16戰機在東北角上空失聯。飛官吳彥霆不幸殉職。

去年11月幻象2000戰機飛官何子雨駕機失聯，至今尚未尋獲。總統府昨(5）日發布總統令「追晉故空軍上尉何子雨為空軍少校，此令自中華民國106年11月7日生效。」



何子雨駕駛空軍新竹基地一架機號2040、幻象2000-5單座戰機，去年11月7日晚間6時43分於基隆北北東90浬處雷達光點消失，軍方派遣空軍各型機、海軍各型艦等多架次救援，但仍未尋獲。軍方認定何子雨因公殉職，從優撫卹。



中央社引述空軍司令部將官5日表示，已認定何子雨因公殉職，撫卹會依規定從優辦理，並舉辦追晉典禮。至於祈福會時間仍未確定，會依家屬意願配合。

何子雨的妻子張家涵臉書5月10日最新po文說 ：

我們會以「祈福會」的方式取代所謂的「追思會」，我也不知道祈福有沒有用，但這是我們能為他做的事情 對某些人來說，相信他不在了比較容易，但對我來說，相信他還在才活得下去，不需要說服任何人，只要愛他的人相信這件事就好⋯

民法第八條是死亡宣告，這條相對單純，最大的爭點大概是「受死亡宣告者是不是真的死亡」。沒想過有一天我會用到這個條文，也沒想過這簡單的條文背後原來這麼痛。 六個月了，有一些程序會開始結束，有一些程序會開始啟動，時間還是在走，沒人能阻止，該怎麼樣就怎麼樣，但什麼都還沒找到，就是還有希望⋯ 我不懂飛行、雷達、不懂訊號，可是我瞭解你，你認定的事情就會做到最好，從來不是會放棄的人，所以我也是

翻攝張家涵臉書