愛喝甜飲 吃重鹹 慢性病控制不佳 恐引發腎臟病變

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）台灣的醫療技術在世界排名是屬一屬二，但洗腎率卻是世界第一名，多達8萬多人。根據近期剛出爐的「護腎習慣大調查」指出，台灣民眾不愛運動、愛喝含糖飲料、重口味、錯誤的用藥習慣等都是導致腎臟疾病的主因之一。

調查中提到，有40%民眾平均一天開水攝取量不到1,200cc，相當於才二瓶市售保特瓶的份量，顯示民眾身體嚴重缺水，可能導致身體代謝功能變差。

而對於腎臟保健的認知程度指數，中堅世代認知最高達八成，但是銀髮世代卻擁有良好健康意識與生活型態，凸顯民眾護腎意識雖高，卻欠缺護腎行動力。

年輕（21-30歲）與中堅世代（31-50歲）在護腎意識及行為上反差最大，有7成多運動量不夠，近6成每週至少3杯含糖飲料，高達8成每週吃一次火鍋吃到飽、精製甜點等重口味餐食，埋下未來腎臟病變的因子。

此外，國人有兩大錯誤觀念無形中也對腎臟帶來沉重的負擔：

錯誤觀念一：三高及代謝症候群是老人病

台灣腎臟醫學會理事長盧國城說到，高血壓、糖尿病、高血脂等三高慢性疾病、新陳代謝症候群都會傷害腎臟，造成慢性腎臟病，不僅是「高齡化帶來的共病」，若長期忽略健康生活型態，再加上西化飲食愛吃重鹹、高油、重口味的食物，年輕與中堅世代將會提早走入三高族群行列，成為慢性腎臟病高風險群。

錯誤觀念二：27%民眾以為三高藥物傷腎

調查中還發現，有18%的人不知道長期使用止痛藥會造成腎臟傷害；有27%民眾以為按時服用醫師開立的糖尿病或三高藥物會傷腎，近而影響慢性病的控制。盧國城理事長呼籲慢性病患者必須配合醫囑規律用藥，正確使用藥物，把血糖、血壓控制到安全範圍，才是保護腎臟的正確做法。