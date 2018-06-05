富邦產險導入AI智能核保系統 送件當場即可知道核保結果

富邦產險運用自動核保系統，簡化核保流程，加快保單審核，目前已有近八成健康傷害險保單無須經過人工核保，直接由系統檢核完成核保流程。此外，今年並已導入AI智能核保系統，預期自動核保件將成長至九成，比起傳統人工需5-7天處理，透過AI智能核保系統，客戶可送件當場就知道保單是否檢核通過！

富邦產險自2012年11月開始即導入「核保規則引擎」，透過制定完整且明確的層層規則，符合檢核過濾的案件即可自動過關，無須人工審核。六年來經由核保引擎審核的案件已超過600萬件，有近八成的健康傷害險案件為「自動核保」。今年再針對剩下的兩成導入AI智能核保系統，針對較複雜的案件，透過數據統整及機器學習，提高判讀的準確度及處理時效。

富邦產險表示，健康傷害險案件中有些為客戶因既往症或是投保金額明顯過高，當核保人員在處理這類案件時，因每人的處理經驗及風險判斷標準落差，相同的案子在不同的核保人員處理下，可能會有不同的核保判斷。為避免人為因素所造成的差異，並建立風險判讀的標準化，因此導入AI智能核保系統，富邦產險副總經理陳維格說明，「核保規則引擎只能稱之為Intelligent Behavior，現在我們要發展的是Intelligent Mind」。Intelligent Behavior主要是由核保人員對核保規則引擎下指令，而Intelligent Mind則進階為由核保系統經過不斷地學習後自動完成整個核保流程。

AI智能核保系統的建置，是蒐集分析過去所有健康傷害險案件，進行數據轉化及聚集分類後找出歷史核保模式，再由機器來學習，同時接收更多的核保案例，以建立機器核決的自信度。當人工與系統的判別產生矛盾時，則由專家介入來裁決，裁決結果反饋導回機器學習知識庫，因此建構出持續循環學習的智能核保系統。

發展AI智能核保對保險公司及客戶皆是雙贏，未來客戶不需擔心自己的核保結果異於大眾，保險公司則可利用AI智能核保訓練新進核保人員，確保風險判讀符合標準，以保障每一位客戶的權益。富邦產險運用大數據分析與AI智能學習，優化服務及作業流程，提供客戶創新的保險選擇。