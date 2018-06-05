昇華公司上櫃有價證券自107年6月6日起新增預收款券事由

櫃買中心今（4）日公告昇華公司(代號：4806)普通股股票、昇華一轉換公司債(代號：48061)及昇華二轉換公司債(代號：48062)，因新增變更交易之事由，將自本(107)年6月6日起併案繼續採預收款券方式交易。

櫃買中心表示，昇華公司因於107年6月4日召開之重大訊息說明記者會，未能具體說明並釐清有關好萊塢電影投資款項3.86億元之債權收回可能性、重大購置房地交易10.47億元擬暫緩進行後之具體規劃，暨投資KAB基金、飛躍公司及紘績公司3項共計1.62億元之交易必要性及合理性，前揭情事顯示其投資循環相關內部控制之設計與執行存有重大缺失，並對該公司股東權益有重大影響，櫃買中心依其業務規則第12條第1項第14款規定，公告自107年6月6日起，新增變更交易方法有價證券之事由，證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應先收足款券始得辦理買賣申報。

櫃買中心說明，昇華公司前因公告並申報107年第1季財務報告，其會計師出具保留結論之核閱報告，爰依櫃買中心業務規則第12條第1項第3款之規定，公告自107年5月18日起列為變更交易方法之上櫃有價證券，並自同日起暫停融資融券交易。嗣因昇華公司連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第4條第1項第1款經公布注意交易資訊，暨最近30個營業日內受發布為處置之有價證券，爰自107年5月31日起10個營業日(107年5月31日至107年6月13日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)對昇華公司股票（股票代號：4806）、國內第一次有擔保轉換公司債（債券代號：48061）及國內第二次無擔保轉換公司債（債券代號：48062）改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每25分鐘撮合一次)。