臺灣企銀贊助花蓮縣花蓮市民生社區發展協會「銀髮樂齡學堂」揭牌

107年6月4日由臺灣企銀贊助第2家社區老人關懷據點-花蓮縣花蓮市民生社區發展協會「銀髮樂齡學堂」，在臺灣企銀黃博怡董事長、花蓮縣市政府官員、縣議員、相關單位代表及社區長者們見證下熱鬧揭牌，由於花蓮市民生社區發展協會位於市中心要角，統計65歲老年人口佔總人數16.6%，已屬高齡社區，該協會為落實社區照顧銀髮族的理念，其服務範圍多達花蓮縣市21個村里，主要提供服務項目包括：健康促進活動、供餐服務、臨時托顧及預防延緩失能等服務，讓當地老人均能獲得在地且妥適的照顧，以期能達到「在地老化」的效果。

鑑於該協會原活動據點於107年0206花蓮地震毀損，需搬遷至民生社區，考量新活動據點環境及設備老舊，極需重新修繕、增購廚房相關設備及食材補助等，臺灣企銀秉持愛與關懷的企業精神，贊助該協會相關經費，並共同成立「銀髮樂齡學堂」，讓偏鄉地區銀髮族群也能享有優質活動空間及完善共餐等服務，更希望透過本次的銀髮樂齡學堂的成立，期達拋磚引玉，激起社會迴響。

黃博怡董事長表示：臺灣企銀是扶持中小企業成長的專業銀行，鑑於台灣已邁入老年化社會，臺灣企銀以扶助銀髮族照顧關懷活動為本行落實企業社會責任的核心項目，共同為臺灣的銀髮族盡份心力，同時為讓此關懷服務能永續提供，並爭取中小企業主認同，臺灣企銀將發行結合信用卡及一卡通功能之「銀色之愛信用卡」，並提撥交易金額0.3%為公益基金，專款專用作為其他社區「銀髮樂齡學堂」相關贊助經費，用以濟助弱勢銀髮族群，並號召更多人投身公益，讓臺灣多一分愛與溫暖的力量，並與各界攜手共創美好社會。