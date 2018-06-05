108新課綱的社區關懷體現---18堂課畫出樹林文史風情

搭著「群眾自製地圖」的風潮， 新北市立樹林高中40位高一學生，用更細緻、更深入的方式， 完成「樹林文史地圖圖冊」。 圖中包含樹林區44個歷史地點的空間展現、時間縱深， 以及多媒體連結學生自製的影介紹和當地耆老的深度訪談。「 樹林文史地圖圖冊」 的製作已引起樹林在地文史工作室及北市多所高中歷史教師社群的注 意，學生們將於6/5(二)下午13時於樹林高中正式發表。

「樹林文史地圖」，這門課是集合了歷史、地理、美術、 國文等科老師跨領域的協同教學課程，透過閱讀、 專題製作與行動研究等方式帶領學生走進社區、親近鄉土、 了解在地。負責老師雷秀慧表示，課程實施僅有一學期的18堂課， 因此社群老師及學生們常常需要利用假日時間完成相關課程準備及實 地踏查。406班學生彭舜群說，每一個走訪過的尋常景點， 其實都有一個不尋常的故事，透過實地訪查、資料調閱， 才發現那些地景的史料內容非常深厚。學生蔡宜庭則感嘆， 自己的家就住在要踏查的地點附近，但卻從未深入了解這些地方。 希望透過同學們數個月的合作集結， 讓那些文史景點不再只是被路過，而是可以讓人們停留下來， 聆聽老地景的故事。

「樹林文史地圖圖冊」包含了較為所知的濟安宮、鎮南宮、 山佳火車站、蓋淡坑遺址等歷史景點，更有後村圳、 十二股圳等較容易被錯過的古圳道，還有樹林日式警察宿舍、 樹林國小石馬等隱藏景點。 這圖冊的貢獻不僅在於文史地點的時空介紹， 還有它們與周遭人事物的互動、爭議與未來走向的討論，「 希望學生留下對樹林的深刻在地記憶， 也希望樹林成為有豐富人文歷史的城市」雷秀慧說。

一學期18堂課，學生究竟能學到什麼？ 樹林高中的老師與學生們將透過「樹林文史地圖」發表告訴大家： 社區關懷結合課程也可發展出豐富的地方人文風情。