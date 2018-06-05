暑假旅遊刷卡首選富邦信用卡 七大好康讓您玩遍全世界

暑假旅遊旺季到，台北富邦銀行提供卡友七大好康專屬優惠，包括刷旅費、刷機票滿額即享刷卡金回饋、海外消費享1%刷卡金回饋(尊御世界卡最高可享2.5%現金回饋)、海外WiFi租借優惠價、飯店住房折扣、自助旅遊行程優惠以及旅平險等七大優惠。其中國人最愛的日本旅遊還可再享加碼好康，7/31前刷富邦信用卡購買五大廉航機票，就送台灣大哥大4G預付卡日本漫遊通2日免費！暑假出遊刷富邦，讓您優惠享不完！

根據交通部觀光局統計，國人海外旅遊次數年年攀升，2017年出境人次已逾1,565萬，創歷史新高！隨著國人海外旅遊次數的成長，民眾出國旅遊消費金額可望再刷新紀錄。台北富邦銀行表示，暑假為每年國人旅遊高峰期，北富銀特別針對旅遊各項所需推出七大好康優惠，涵蓋國內外旅遊、旅費、住宿、機票、海外消費甚至海外上網WiFi優惠都幫卡友〝傳便便 〞，歡迎卡友多加利用，享受旅遊樂趣同時賺好康！

北富銀進一步指出，在海外五花八門的旅遊地點中，鄰近台灣的日本，由於交通便利，一直是熱門的親子旅遊地點。2012年迄今，國人赴日旅遊人次不僅年年成長光是2017年就有超過461萬人赴日旅遊，佔亞洲地區旅遊人次達32.4%，排名第一！因此，除了上述七大好康外，北富銀特別為遊日卡友提供加碼專屬優惠，7/31前刷富邦信用卡購買五大廉價航空機票(包括台灣虎航、樂桃航空、香草航空、捷星航空、酷航)，單筆滿新台幣3,000元並登錄，就送您台灣大哥大4G預付卡日本漫遊通2日免費，讓您暢遊日本不斷網！

即日起，富邦卡友海內外旅遊相關消費可享「七大好康」：

好康一「刷旅費享回饋」 ：2018/8/31前，富邦卡友於國內任一家旅行社消費並完成登錄，單筆達新台幣3萬元以上，可獲贈Dashiang大相蒂芬妮單把平煎鍋28cm乙個， 新台幣 6 萬元以上回饋刷卡金 600 元，新台幣 12 萬元以上、 20 萬元以上，分別回饋刷卡金 1,200 元、 2,400 元。 (每人擇優回饋乙次)

好康二「刷機票享優惠」 ：1. 2018/8/31前，富邦卡友至長榮、立榮、華航、華信台灣官網線上消費並完成登錄，單筆滿新台幣3.5萬元以上，可獲cool one 20吋行李箱乙個， 新台幣 10 萬元以上回饋刷卡金 1,000 元 。(每人擇優回饋乙次)

2. 2018/6/30前，富邦卡友刷VISA卡購買中國東方航空機票，最高享85折優惠；2018/12/31前，刷台灣虎航JCB卡，日本航線最高享85折優惠。

好康三「海外消費享回饋」 ：2018/8/31前海外刷富邦信用卡， 單筆消費新台幣 3,000 元以上並完成登錄，即享 1% 刷卡金回饋，最高回饋新台幣 5,000 元。其中尊御世界卡加計原本海外消費 1.5% 現金回饋，最高可享 2.5% 現金回饋！

好康四「海外上網優惠」 ：1. 2018/7/31前，刷富邦信用卡搭乘台灣虎航、樂桃航空、香草航空、捷星航空、酷航並完成登錄，單筆滿新台幣3,000元送台灣大哥大4G預付卡日本漫遊通2日免費！此外，刷台灣大哥大聯名卡申辦台灣大哥大國際漫遊上網吃到飽方案，日租型與多日型享9折優惠。

2. 2018/6/30前，富邦卡友租借CyberGOWiFi 日/韓分享器，享優惠價新台幣105元/天。

3. 2018/12/31前，富邦卡友租借jetfi、iVideo、GLOBAL WiFi租借海外上網分享器，可享專屬折扣(詳見參考資料)。

好康五「訂房住宿優惠」 ：2018/6/30前，富邦卡友於Hotels.com、Expedia以萬事達卡訂房，分別享9折、88折優惠；2018/12/31前於agoda訂房專屬網訂房，享最低93折優惠。

好康六「自助遊行程優惠」 ：2018/12/31前，富邦卡友購買Kkday特選港/澳行程享95折，此外，購買《歐來歐去循環團》循環式巴士暢遊歐洲享95折、《暢遊倫敦專案》自由行5天3夜最低一人新台幣3萬元有找。