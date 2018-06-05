Taiwan Tech Arena　讓台灣的新創圈被世界看見

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）創新創業的人有福了，亞洲國際級科技創業基地Taiwan Tech Arena（TTA）今（5）日在科技部長陳良基、各駐台代表、立委等人的見證下，在小巨蛋盛大開幕了，TTA將成為我國在科技領域的門面。

科技部長陳良基致詞時引用台積電張忠謀董事長的一段話，「台積電的成功不在他自己的成功，是在他協助伙伴們的成功」。

陳良基表示，TTA的目的就是讓台灣的新創圈能夠被看見，台灣有堅強的科技實力及半導體產業為科技新創做後盾， 絕對有實力在國際新創生態系中占有一席之地。

他說，以AI是人類未來重要科技為例，台灣已經擁有所需的條件，在方圓一百公里以內，大概在全世界找不到像台灣這樣把所有榮耀與實現夢想的軟硬體集合身邊，台灣擁有這樣的優勢。

陳良基說，台灣又有這麼多訓練有素的人才，尤其是最近有許多國家都跑到台灣來搶人才，特別是在AI領域，因為我們是「Republic of Computer」，我們提供全世界「物美品質佳」的電腦。

法國在台協會主任紀博偉（Benoît Guidée）表示，在科技鏈結方面，無論是在人工智慧（Artificial Intelligence, AI）、物聯網（Internet of Things, IoT）還是智慧交通（Smart mobility），法國與台灣的互補性都很明顯。

紀博偉說，唯一的障礙是缺乏彼此生態系統的知識交流，因此我們需要建立更多的橋樑來鞏固彼此的關係，一同創造好的生態圈。過去一年裡已經有逾40家法國創新公司到台灣參訪，同時有20家台灣創新公司到法國發展，可見French Tech Taiwan在短時間發揮法台間的重要樞紐角色，因此我們確信台灣將成為亞洲地區重要的樞紐之一。

▲法國外交部駐台國際創新科技專家(左一)、科技部長陳良基(左三)、法國在台協會主任紀博偉(左四)。(照片由台灣英文新聞拍攝)

紀博偉接著說，二年前，la French Tech Taiwan在台灣成立，如今可以親眼見證Taiwan Tech Arena的開幕，未來法國巴黎一家加速器公司Schoolab將會進駐，因此很確信Taiwan Tech Arena將在法台的創新公司、大公司等扮演重要的角色。

駐台北以色列經濟文化辦事處代表游亞旭（Asher Yarden）表示，以色列與台灣有幾個共同點，第一是國土面積小，第二是國際環境不友善，因此只能靠科技發展，如AI, IoT等科技領域發揮強項，讓其他國家看見我們的表現並予以承認。他也表示，二國之間有諸多合作往來，如今台灣科技部、InnoVEX、TAITRA等單位都已經長期進駐以色列。

荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）表示，荷蘭跨產、官、學界促進新創事業的全國計畫「新創三角洲」（Startup Delta）執行長畢爾斯（Nils Beers），本周帶領16家新創公司與1間加速器到台灣參加電腦展（COMPUTEX）旗下的新創展（InnoVEX），就是看中台灣的生產能量、是全球產業鏈重要的一環。

立委吳思瑤5日亦出席盛會，她表示，ROC一詞在科技方面指的是「Republic of Computer」，無論是在過去、現在、未來一直都是ing狀態，另外ROC縮寫的另一層意思是「Republic of Creative」。

科技部補充，TTA落腳於台北小巨蛋， 已經有歐美等經驗豐富之國際加速器準備進駐。 包括Techstars、Startupsbootcamp、 SOSV-MOX及Sparklabs等。 TTA的新創重點為AI、軟體等科技領域。 預計每年至少服務100隊以上國內外新創團隊。

科技部還說，在規劃時即導入商業化與國際化概念， 藉由引入國際頂尖加速器、鏈結國內外一流企業及投資人， 搭配台灣學界堅實研發能量，期許扮演台灣新創生態系龍頭角色。

另外，TTA將吸引國際團隊來台進駐， 透過台灣團隊與國際團隊相互激盪交流， 提升團隊國際化視野及能量，爭取國際行銷曝光， 讓台灣在世界新創圈的雷達被看到。

▲陳良基與諸位駐台代表一同見證Taiwan Tech Arena的開幕典禮。 (照片由科技部提供)