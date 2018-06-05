W飯店女子命案 密醫輕判9月定讞

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）2016年「土豪哥」朱家龍等多人在W飯店辦毒品趴，造成一名郭姓女子施用毒品過量不治，郭女送醫前，曾遭密醫吳柏澂注射「排毒針」急救。高院審理認定吳柏澂沒有醫師執照卻從事打針、開藥等醫療行為，依醫師法判處吳男9月徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

2016年12月7日上午身披浴袍、意識模糊的郭女在男子洪聖晏、江哲瑋與劉姓女子等人攙扶下，從W飯店毒品趴現場搭計程車前往國泰綜合醫院治療，隨後轉往台北榮民總醫院，經急救宣告不治。

中央社報導，檢警事後查出，吳柏澂案發當日凌晨，受託前往W飯店為當時已神智不清的郭姓女子施打「排毒針」。吳男坦承沒有醫師執照，為郭女施打含有維他命B、新俾爾寧藥劑以及點滴的「排毒針」，收費新台幣2500元。

台北地方法院一審時，判處吳柏澂10月徒刑，併科罰金33萬元；經上訴，台灣高等法院認為，檢察官指控吳柏澂另於2016年1月起至同年12月6日從事密醫，但只有吳男自白，無其他補強證據，僅就郭姓女子部分判刑9月。

但根據聯合報報導，吳男長年從事密醫，在2007年、2009年曾兩度因違反醫師法，各被判刑10月，2011年11月才假釋出獄，自2016年1月重操密醫舊業。

該起命案其他相關人，包含：派對主辦人朱家龍、蔡逸學、洪聖晏，日前被高院依藥事法分別判刑10年、10年、10年6月，藥頭江哲瑋、張子奕，則被高院依販賣毒品罪各處9年、6年6月徒刑，仍可上訴。