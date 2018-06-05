飛官吳彥霆F-16戰機黑盒子尋獲　交軍方鑑識

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）空軍少校飛官吳彥霆昨(4）日駕駛F-16戰機墜毀新北市五分山，不幸殉職。新北市消防局特搜人員今在撞擊點南面下方，垂直距離約120公尺深的山谷找到黑盒子，並獲軍方確認，將交由空軍鑑識。

中央社報導，新北市消防局特搜人員與國軍整合特戰部隊共122人、共分3小隊，今天持續在五分山步道2.9公里處疑似F-16戰機撞擊點，展開搜索及蒐證。



由於疑似撞擊點南北兩側，都是陡峭山壁，搜救人員以繩索垂降方式展開搜索。新北市消防局特搜人員下午在撞擊點南面下方垂直距離約120公尺深的山谷，找到疑似黑盒子。



特搜人員將疑似黑盒子的電池先帶回，軍方確認序號後，證實是失事戰機的黑盒子，軍方人員隨後與特搜人員前往尋獲處，瞭解黑盒子狀況，並帶回空軍鑑識。

F-16戰機飛官吳彥霆少校，昨天執行漢光演習任務時，在新北市五分山失事殉職，空軍司令部特別製作「天空守護者」影片追悼，緬懷這名優秀而年輕的飛官。



現年31歲、空軍官校98年班畢業的吳彥霆，昨(4）日駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，在新北市五分山區失事殉職；而在5年前，也就是民國102年5月，還是中尉的他就曾因F-16戰機機件故障，差點失事，所幸彈射獲救。

中央社引述一名空軍司令部軍官說，當時事發後，調查人員檢視吳彥霆的緊急處置，所有程序都相當完整且正確；事後吳彥霆秉持對天空的熱愛，不因曾遭劫難而退縮，經心輔、評估後，很快重返空中，是聯隊公認的優秀飛官。



大難不死的吳彥霆，隔年就和妻子林芳瑩結婚。原來幾年前林芳瑩在嘉義機場服役時，就認識從台東到嘉義換訓的吳彥霆，兩人相戀後結為連理，林芳瑩也從嘉義考調到花蓮，與夫婿同在花蓮空軍基地服役。



妻子在空軍基地服役、兒子取名也與天空有淵源，吳彥霆常在臉書上「曬兒子」。他也曾在臉書分享空軍司令部粉絲專頁貼文，撰文「我愛空軍」。



吳彥霆的殉職讓人唏噓不已。林芳瑩昨(4）日也在臉書撰文表示，目前無法回應大家的關心，她與兒子會堅強的。