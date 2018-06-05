全球第三間「獺祭吧」快閃晶華

擁有日本國酒美譽的「獺祭清酒」，以其高雅溫順的風味享譽國際！在台北晶華酒店的盛情邀約之下，全球第三間「獺祭吧」將自即日起至7月31日進駐二樓上庭酒廊，開設為期間限定的快閃店，將帶來一系列獺祭經典清酒，包括獺祭二割三分、獺祭三割九分、獺祭 50、獺祭發泡濁酒 50，以及磨之先驅提供消費者點用。

晶華酒店團隊更以獺祭 50為主軸推出多款創新調酒，包括卡琵莉亞、馬丁尼、繽紛水果賓治、夜獺祭…等，現場還引進了VR眼鏡，在細細品酒的同時，帶您身歷其境、一窺獺祭製酒的精釀過程，豐富這一趟品酒之旅。

「獺祭」的品牌名稱來自於釀造酒廠所在地的地名--獺越，相傳當地會出現年老的河獺，變身成小孩模樣，將捕獲的魚貝排列在岸上，猶如豐盛的祭典一般，因此，取其地名一字與河獺的習性，稱之為「獺祭」。獺祭清酒是以「精米步合度」的方式釀造清酒，並以數字展現酒名，使用頂級造酒米「山田錦」為原料，先將米經過碾磨以去除多餘的雜質再進行釀造，造就出散發撲鼻酒香、口感清雅圓潤的美妙滋味。

本次快閃的獺祭吧，是繼東京銀座、法國巴黎兩家之外，全球第三間獨家授權的據點，現場將提供多款獺祭經典清酒，包括金字招牌獺祭二割三分，將米粒精碾僅至23%，取其米芯精華釀造，成就馥郁芳香的純淨口感，美國前總統歐巴馬也曾於日本首相安倍晉三訪美的國宴上，選用這款酒宴請國宴貴賓；將米粒精碾至50%部分的獺祭50，最為人所稱道的就是它在淡雅的米香中蘊藏的花果氣味；獺祭品牌中最高等級的磨之先驅，是耗費最長時間研究所開發出來的商品，外觀有如水般清澈，入口後滋味濃郁醇厚且交織著層次多變的香氣，最後的尾韻則細膩悠長，值得悉心品味。