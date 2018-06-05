「小燈泡」父親不接受道歉　求法官判凶嫌死刑

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）高院今(5）日審理「小燈泡」案，王姓凶嫌首度向被害女童父母鞠躬道歉說「對不起，請你原諒我」，全案將於7月3日宣判。

「小燈泡」父親劉大經，在庭訊後受訪說不接受道歉，首度明確表示希望法官判王男死刑。

3歲女童「小燈泡」，民國105年3月，在內湖區馬路上突遭持剁骨刀的王男，從後方猛砍頸部，身首異處當場死亡。

承審合議庭今天陳述一審認定的王嫌犯罪事實。中央社報導，「小燈泡」的母親王婉諭數度拭淚。審判長也當場致歉，表示自己看了犯罪事實也起雞皮疙瘩，但必須讓被告確認犯罪事實，「司法不想造成多餘的痛苦，但這是法定程序，很抱歉！」

綜合《蘋果》與東森新聞報導，王景玉在二審庭訊中，首度當庭向劉大經、王婉諭夫婦道歉，並說：「對不起，請原諒我。」但王婉諭低頭沒有看他，之後又拿起手帕拭淚。

劉大經在最後表示意見時，回想起「小燈泡」遇害當天的場景數度哽咽落淚。他說當天跪倒在地掀開白布，「我看到我的小燈泡，眼睛半開，目光停滯。」彷彿在說「怎麼了？發生了什麼事？我還想帶著弟弟妹妹去玩，我還想繼續跟你們一起生活呀！」

至今將近8百個日子，這畫面每分每秒都沒離開過腦海裡。劉大經說，他的生命某部分已隨小燈泡一同死去，在社會沒有能力處理王嫌重返社會再犯風險的情況下，「任何極刑以外的量刑，極可能將社會大眾置於被剝奪下一個無辜生命生命權的風險之上，這對人權不也是一種嚴重的戕害。」

台灣高等法院5日審理3歲女童「小燈泡」遇害案，小燈泡父親劉大經（前右2）、母親王婉諭（前右）庭訊後離去。中央社

小燈泡母親王婉諭則說，透過檢察官、法官、精神鑑定專家等等的努力，了解王嫌為何走向極端，也看到現行的社會狀況、國家政策與機制中，幾乎沒有矯治、防止再犯的可能。



王婉諭說，期待孩子平安健康的長大，是每個父母的心願，誰都無法想像走在路上，就失去了孩子，希望悲劇不再發生。她也希望司法能給予基本的安全保障，在未能確保防止再犯的基礎上，避免王嫌回歸社會。



王嫌辯護人說，王嫌因思覺失調症、妄想而犯錯，應受罰也應接受治療，「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」明白揭示，不得對精障者判處死刑，希望法院依辨識力、控制力下降減輕其刑，並宣告刑後治療。



公訴檢察官則主張王嫌犯罪手段凶殘、駭人聽聞、天地難容，請求法院處以極刑。被害人家屬委任律師也說，王嫌在看守所曾雀躍說二審似乎很樂觀，不見任何懺悔，請求法院納為判處重刑的基礎。



士林地方法院認為王男再犯風險高，但受限聯合國兩公約規定，不得對精神障礙者判死，依成年人故意對兒童犯殺人罪，去年判處無期徒刑，褫奪公權終身。台灣高等法院二審今天辯論終結，將於7月3日宣判。