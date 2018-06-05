星國防部長：美中兩國破壞國際秩序

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）新加坡國防部長黃永宏3日在亞洲安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）中提出警告，美中兩大強權正為了自我利益各行其是，偏離全球秩序，對亞太地區造成威脅。

海峽時報報導，黃永宏（Ng Eng Hen）在演說中指出，美國口口聲聲支持全球化，卻以國家安全為藉口單方面實施鋼鋁製品關稅制裁，有違此一精神及WTO規範。同樣地，聲稱擁有南海主權之各國亦以安全理由為名，逕自在爭議區域採取行動保護其核心利益。

黃永宏表示，儘管2016年海牙仲裁法院已就中國及菲律賓南海主權爭議作出裁決，判定菲國勝訴，但中國仍持續在相關海域擴建軍事建設，包括情蒐、監控、偵察、反制武器系統等。

彭博報導，美國國防部長馬提斯（James Mattis）雖在會中呼籲各方捍衛二戰後建立的國際秩序、開放海域，為大國、小國提供公平競爭的環境，但美國本身卻遭批評，亦是破壞此秩序的元兇之一。

馬提斯提出的美國策略，以印太地區取代亞太地區之主張，亦無異於前任美國國防部長卡特（Ash Carter）的策略，都是強調南海自由航行，向國際社會展現美國拒絕接受中國的領土主張，同時維持美國與東南亞國協（ASEAN）之夥伴關係。

此外，專家分析，美國與印度皆未能在本次會議強化QUAD聯盟，亦即結合美國、澳洲、印度及日本這四個亞太地區軍事強權，以制衡中國霸權之結盟。這顯示兩國皆擔憂，此舉恐讓中國懷疑美國意圖不軌，欲結合盟邦與之對抗。

黃永宏向記者表示，與會國家，尤其是美中兩國，到底能否接受以規範為基礎的秩序？規範又該如何訂定？這才是現在至關重要的問題。