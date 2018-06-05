「漢光演習」第2日：淡水河口模擬作戰　殲滅來襲共軍

隸屬陸軍六軍團的關渡指揮部5日在淡水河口，針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入首都中樞地帶。中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國軍漢光34號實彈實兵演練進入第2天，國防部有限度開放媒體採訪拍攝。

今（5)日在淡水河實施反突擊、反滲透演練。模擬共軍自淡水河口進犯，國軍出動CM11戰車、標槍飛彈、42迫砲CM22車反擊，死守關渡大橋防線，以確保政經中樞的安全。

根據國防部臉書PO文，本次操演採縮短距離演練，假想敵軍企圖運用河道突入，負責北部地區，包括淡水河守備任務的第三作戰區關渡指揮部，受命後立即結合地區內憲、警、民防團隊所掌握之情資，透過指管通聯、阻絕設置等手段，延滯敵人行動，以優勢兵、火力，順利殲滅來犯之敵。

演訓官兵操作CM-11戰車攻擊，阻擋自淡水河口突襲的假想敵。中央社

中央社引述關指部指揮官賴榮傑少將指出，淡水河具有相當重要的戰略地位，從淡水河口至關渡大橋僅8公里，到政經中樞只有22公里，若沒有堅守這道防線，對國家安全違害相當大，因此「關渡大橋是我們死守的最後一道防線」。



賴榮傑說，關指部負責北部地區安全任務，台北港的守護也在作戰計畫中，淡水河防只是全班作戰中的一項。河防部隊是24小時全天候戰鬥性質部隊，平常必須不斷勤訓、裝備維護，今天採實人、實車、實務、實作，發揮聯合作戰能力。



今天的演練，首先透過河防指揮管制中心獲取敵情，由指揮官實施作戰指導，並由河防部隊進駐陣地、完成射擊前準備、對河警戒搜索，並由官兵操作20機砲對空警戒。



隨後42迫砲CM22車、CM-11戰車、標槍飛彈車形成多層火網，對河面上的共軍進行射擊，成功殲滅敵軍。



另外，這次的演練全程運用空包彈、煙霧彈及模爆片，藉由所產生的爆破聲、煙硝味，增加仿真臨場感，磨練官兵在戰場實況下的臨戰抗壓能力。

隸屬陸軍六軍團的關渡指揮部5日在淡水河口，針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入首都中樞地帶。演訓官兵駕著搭載標槍飛彈的悍馬車，朝淡水河口警戒。中央社

除此之外，根據國防部發言人臉書PO文，海軍5日進行漢光34號操演課目，艦隊摸擬遭遇空襲，立即發射干擾彈以避襲減損。

空軍嘉義基地方面，5日模擬機場跑道遭敵轟炸後造成損壞，戰機無法起降，基地隨即下達跑滑道搶修命令。

基勤大隊官兵依標準搶修程序，先後進行彈坑勘測，及出動挖土機、推土機和傾卸車等機具，執行受損跑道填補，並完成跑道、滑行道搶修作業，以爭取搶修時效，在最短時間修復跑道，提供戰機起降。