英拍賣百年巧克力棒　你敢吃嗎？

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）英國即將拍賣一名士兵參與第一次世界大戰的物品，其中有幾樣是國家贈送的聖誕禮，包含由知名品牌巧克力工坊在103年前製作的巧克力禮盒，還有百年歷史的香菸，你敢嚐「鮮」嗎？

網路新聞部落格《Marshable》報導，一名於1914年被送到法國戰壕服役的英國士兵，Richard Bullimore在第一次世界大戰的第一個聖誕節時收到由英國殖民地製作的聖誕禮物；一盒Cadbury巧克力。

Eddisons CJM拍賣商Paul Cooper在新聞稿中表示，Richard Bullimore並不貪吃，他只拿一支巧克力棒食用，其他九隻準備留著下次品嘗。

他還說，巧克力棒的可可原料來自千里達島(Trinidad)、格瑞那達(Grenada)與聖露西亞(St. Lucia)，並由知名品牌Cadbury製作。之於巧克力外盒則由Barringer Wallis & Manners of Mansfield製作，是非常少見的包裝盒，何況內盒還裝有巧克力，這給人感到超現實的感覺。

《Marshable》接著報導，除了有一盒百年以上歷史的盒裝巧克力外，還有士兵當年獲得的勳章、信件，還有Princess Mary香菸含火柴的禮盒等其他物品，預計英國當地時間5月5日進行現場與網路個別物品的競標，估計拍出總價約2,280歐元。

照片來源：Eddisons CJM