夏日就愛芒果   台南大員皇冠假日酒店甜品好迷「芒」

天氣漸漸轉熱，夏天正是芒果盛產的季節，與沁涼的飲品或是蛋糕甜點搭配肯定是夏日必嚐的消暑聖品。台南大員皇冠假日酒店由行政總主廚周烈成與點心主廚劉靖晟聯手推出多樣化的芒果主題甜品，通通好迷”芒”，芒果蛋糕NT$180起、芒果飲品NT$220起、下午茶NT$488起。芒果控絕對不能錯過先手刀預訂，289吧盛夏迷芒趣！

夏日是芒果盛產季，也是甜點的最佳人氣主角。愛文芒果風味濃郁幾乎人人愛，選用愛文芒果切成片與切丁，作成芒果塔、芒果修多蛋糕以及芒果椰香慕斯，每一款NT$180起，都讓人吃了有戀愛般的甜蜜滋味。其中以清爽塔皮與杏仁奶油餡與新鮮芒果醬、芒果卡士達結合成為「芒果塔」，上頭放上一匙香緹鮮奶油，讓芒果塔吃起來香甜滑口。而利用原味蛋糕、新鮮芒果片與芒果卡士達層層堆疊的「芒果修多蛋糕」，製作工序繁瑣，多達11層的芒果修多蛋糕一口咬下，滿滿的芒果原味，融合芒果卡士達的蛋糕，讓蛋糕更加濕潤，口中的芒果香味久久不散。「芒果椰香慕斯」作法則是先香蕉蛋糕鋪底，加入一層芒果慕斯、ㄧ層椰子慕斯，再夾入ㄧ層香蕉蛋糕與芒果慕斯，最上層則是熱帶水果凍與原味餅乾定型後，外表淋上白巧克力就完成了，是一款南洋風味十足的甜點。

盛夏消暑以新鮮愛文芒果作成飲品，每款NT$220起有芒果冰沙、芒果泡泡、芒果歐雷以及芒果酸酒等，感受夏日清爽甜美的滋味，來上1杯，消暑又解渴。其中，芒果酸酒屬於成人的飲品口味，利用40度的伏特加，加入新鮮芒果果泥與檸檬汁，蹦出ㄧ杯會讓人微醺的芒果調酒飲品，充滿著夏日的熱情奔放。(禁止酒駕，未成年請勿飲酒)

夏日就愛芒果，黃橙橙的果肉、香甜可口的滋味，每一口都令人唇齒留香，英式下午茶芒果限定款每日14:30-17:00於一樓289吧同步開賣，單人下午茶NT$488，雙人下午茶NT$888，徹底喚醒您的味蕾，就愛“芒”裡偷閒，享受品味生活。單人下午茶可享1位加價NT$99，即可升等雙人咖啡或茶無限續杯。雙人下午茶則可享2位各加價NT$99，即可升等4人咖啡或茶無限續杯，就讓夏季限定帶給您一場色香味俱全的芒果華爾滋吧！以上專案皆須另加10%服務費，為了提升用餐品質，請事先訂位。訂位專線：06-391-1899轉289吧分機6670，地址：台南市安平區州平路289號1樓289吧。