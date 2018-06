(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)西班牙北部小鎮莫西亞(Castrillo de Murcia)的天主教徒有種傳統且奇特的年度祈福儀式「跳嬰兒節」。眾多年紀在一歲一下的小寶寶,在大馬路上一組一組排好,躺在床墊上,讓一個代表「惡魔」( Colacho)的男子從他們頭上跳過,象徵把惡靈和罪惡驅離,並帶來好運。

跳嬰兒節(西班牙語:El Salto del Colacho 英語 The Jump of the Colacho)儀式,可追溯至17世紀1620年,這種宗教儀式的意義,是象徵基督打敗惡魔。舉辦時間是在每年六月的聖體節(Corpus Christi)。

「惡魔」(Colacho)每年都會穿著亮黃色服裝,手持鞭子與木棍在村莊裡狂奔,攻擊、謾罵路人。等惡魔跳躍嬰兒的過程結束後,如釋重負的父母親會先幫小孩灑上玫瑰花瓣,並將寶寶帶離現場。

其實「跳嬰兒節」由於很容易讓父母親或旁觀者緊張,曾被評為世界上最危險的活動之一。