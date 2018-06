恐龍也有皮屑　這和演化有何關連呢？

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)你可知鳥類恐龍是如何飛行的嗎?不久之前,愛爾蘭籍古生物學家率領團隊在中國遼寧省的考古遺址中,借不同恐龍化石進行皮膚研究,儘有類似人類皮屑的跡象,這些皮屑和恐龍的演化有那些關連呢?

由愛爾蘭科克大學古生物學家Maria McNamara率領團隊在中國遼寧省的考古遺址研究白堊紀時期的化石,也就是在距今1.45億年前,當時多數恐龍都在6,600萬年前一顆小行星撞上地球而大量滅絕,相關研究已在5月25日刊登在《自然通訊》(Nature Communications)雜誌上。

綜合法國「新觀察家」(L'Obs)雜誌、網路新聞部落格《Marshable》與其他外媒報導,Maria McNamara博士與其團隊在北漂龍(Beipiaosaurus)、中國鳥龍(Sinornithosaurus)和小盜龍(Microraptor),還有孔子鳥(Confuciusornis)的原始鳥類,4種恐龍化石標本,提取身體密集羽毛軟組織樣本,放到電子顯微鏡下掃描,並和現代鳥類的類似薄片進行比較。

McNamara博士說,這是唯一已知的皮屑化石,因為我們到目前為止,尚無法表明恐龍是如何蛻皮。她還說,這些皮膚碎片化石包含一種做角質細胞的硬細胞,並結合一種叫做角蛋白的蛋白質。

據研究團隊發現,這些皮屑化石與現代鳥類幾乎完全相同,顯示恐龍是脫離鱗片狀碎屑,而不像現代蛇或者蜥蜴那樣,是整大片脫落;最早的皮屑歷史可追溯到1.25億年前,也就是在小盜龍化石身上。

另一個和現代鳥類不同的地方是,現代鳥類的角質細胞鬆散地分佈在大量細胞內脂肪中,這樣的結構是有助於鳥類飛行時體溫升高時,進行有效的降溫。恐龍皮屑則反而是密集的佈滿了角質細胞,顯示當時的恐龍皮膚在降溫需求方面較少,又或者其飛行時間較短,又或者還無法飛行。

據科學家發現,這些皮屑化石是意外的紀錄了侏羅紀中期,恐龍皮膚的演化過程。McNamara博士表示,在侏羅紀時期,羽毛恐龍與其他鳥類有一段推進期,從目前的證明可知,古老的鳥類與恐龍的演進是很快的。

Just out | Fossilized skin reveals coevolution with feathers and metabolism in feathered dinosaurs and early birds @ Nature Communications #paleontology https://t.co/Yf4T5m7UfR pic.twitter.com/HyTNMDlcU1