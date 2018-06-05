恐龍也有皮屑　這和演化有何關連呢？

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）你可知鳥類恐龍是如何飛行的嗎？不久之前，愛爾蘭籍古生物學家率領團隊在中國遼寧省的考古遺址中，借不同恐龍化石進行皮膚研究，儘有類似人類皮屑的跡象，這些皮屑和恐龍的演化有那些關連呢？

由愛爾蘭科克大學古生物學家Maria McNamara率領團隊在中國遼寧省的考古遺址研究白堊紀時期的化石，也就是在距今1.45億年前，當時多數恐龍都在6,600萬年前一顆小行星撞上地球而大量滅絕，相關研究已在5月25日刊登在《自然通訊》（Nature Communications）雜誌上。

綜合法國「新觀察家」（L'Obs）雜誌、網路新聞部落格《Marshable》與其他外媒報導，Maria McNamara博士與其團隊在北漂龍（Beipiaosaurus）、中國鳥龍（Sinornithosaurus）和小盜龍（Microraptor），還有孔子鳥（Confuciusornis）的原始鳥類，4種恐龍化石標本，提取身體密集羽毛軟組織樣本，放到電子顯微鏡下掃描，並和現代鳥類的類似薄片進行比較。

McNamara博士說，這是唯一已知的皮屑化石，因為我們到目前為止，尚無法表明恐龍是如何蛻皮。她還說，這些皮膚碎片化石包含一種做角質細胞的硬細胞，並結合一種叫做角蛋白的蛋白質。

據研究團隊發現，這些皮屑化石與現代鳥類幾乎完全相同，顯示恐龍是脫離鱗片狀碎屑，而不像現代蛇或者蜥蜴那樣，是整大片脫落；最早的皮屑歷史可追溯到1.25億年前，也就是在小盜龍化石身上。

另一個和現代鳥類不同的地方是，現代鳥類的角質細胞鬆散地分佈在大量細胞內脂肪中，這樣的結構是有助於鳥類飛行時體溫升高時，進行有效的降溫。恐龍皮屑則反而是密集的佈滿了角質細胞，顯示當時的恐龍皮膚在降溫需求方面較少，又或者其飛行時間較短，又或者還無法飛行。

據科學家發現，這些皮屑化石是意外的紀錄了侏羅紀中期，恐龍皮膚的演化過程。McNamara博士表示，在侏羅紀時期，羽毛恐龍與其他鳥類有一段推進期，從目前的證明可知，古老的鳥類與恐龍的演進是很快的。