一門豪傑  美海軍官校畢業生胡家琳穿我國軍服接受川普祝福

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台籍學子胡家琳5月底於美國海軍學院畢業，她穿著我國海軍官服接受美國總統川普祝福，陸軍上士退役父親胡元德特地赴美，紀錄女兒這光榮的一刻。

胡軍琳是今年1,200名畢業生中，10位國際學生之一。出身軍人世家的她表示，特別要求要穿著我國海軍軍服參加畢業典禮，當唸到自己國家及名字時，內心感動無以名狀。

軍聞社報導，胡家琳從小就在父親影響下立志從軍，家人的支持讓她在異國訓練中蛻變成長，而在左營海軍官校一年中的嚴格訓練則為她赴美打下基礎，使她能熬過海煉等各種艱辛挑戰。胡家琳表示，她並期勉自己能把國外所學，充分運用於未來工作，努力回報國家對她的栽培。

父親胡元德在臉書上分享了胡家琳接受川普祝福的照片，以及他向女兒敬禮的畫面，對其表現引以為傲。胡元德曾任成大醫院駐警隊隊長，3個寶貝女兒胡家瑜、胡家琳、胡家琪都投筆從戎。

大姊胡家瑜及二姊胡家琳先後就讀海軍官校，並分別考上美國色岱爾軍校、美國海軍學院。小女兒胡家琪就讀陸軍官校，日前已通過審核，將於月底赴美國西點軍校就讀，成為國軍錄取該校的第3位女性軍校生。

胡元德向二女兒胡家琳敬禮（圖片／國防部發言人臉書）

三女兒胡家琪將赴西點軍校就讀（圖片／陸軍軍官學校臉書)