蘋果將推iOS 12作業系統　強化擴增實境、隱私功能

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）蘋果公司4日在全球開發者大會上宣布，今秋將發表新的iOS 12作業系統，亮點除了先前業界預料的擴增實境功能，還加強了隱私管理、照片分享、以及請勿打擾等功能。

因應外界對手機成癮的批評，蘋果作了以下更新：iPhone及iPad睡前將自動調暗螢幕；使用者可設定禁止手機在特定時間或地點出現推播通知；可檢視花在特定apps上的時間，並設定每日使用上限。

在強化隱私方面，由於包括臉書在內的許多應用程式都會讓使用者在按下「分享」後追蹤用戶線上活動，蘋果將透過Safari瀏覽器更新，限縮這類追蹤功能。

一如預期，蘋果將加強擴增實境（AR）應用，推出名為（Universal Scene Description，簡稱USDZ）的新檔案格式，可相容於Safari、訊息，及電郵系統。新的ARKit2開發套件，則可讓開發者可在這全球最大的AR平台上創造新穎的AR apps。例如當兩個使用者在玩同一個AR遊戲時，彼此可從各自裝置看到同一AR場景。

為了鼓勵照片分享，若與朋友一同參與一項活動，新的「for you」功能可讓用戶將照片傳給朋友後，主動提示朋友是否要回傳同一場合的照片。

大會上的其餘亮點包括將杜比音效（Dolby Atmos）引入蘋果機上盒Apple TV 4K、Apple Watch增加對講機功能且能自動偵測健身活動、iPhone拍攝照片可立即出現在Mac電腦中、FaceTime視訊功能最多可讓32人同時加入等。