孫安佐認罪並懺悔　美方何時遣返不確定

（中央社記者尹俊傑賓州米迪亞4日專電）藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐今天出庭，認了恐怖威脅罪，法官加重判刑，但同意由聯邦接管本案。聯邦機關之後可能控告孫安佐非法持有武器，孫安佐何時遣返回台仍不確定。



孫安佐3月26日遭美國警方逮捕，被控向同學預告將於5月1日開槍掃射就讀的高中，但他之後表示這是開玩笑。孫安佐被控恐怖威脅後，美國警方4月初從他的寄宿家庭起出手槍、十字弓和超過1600發子彈，檢方隨後加控孫安佐持有犯罪工具並意圖犯案。



本案審前會議（pretrial conference）今天下午2時在賓州德拉瓦郡中級民刑法院舉行，孫安佐出庭時戴黑框眼鏡，穿著深藍色外衣，內搭灰色保暖長袖，雙手上銬。



狄鶯、孫鵬在律師與友人陪同下，於開庭前10分鐘到場旁聽。這是他們3月底赴美探視孫安佐後，再次公開露面，兩人全程專心聆聽、神情嚴肅。在法庭內未戴墨鏡的狄鶯，明顯可見眼眶泛紅。



依照控辯雙方達成的認罪協議，孫安佐在庭上就恐怖威脅罪認罪，檢方則撤銷持有犯罪工具意圖犯案罪名。



根據賓州法律，恐怖威脅罪屬一級輕罪（misdemeanor of the first degree），最重可判5年徒刑、罰款一萬美元。依賓州量刑準則，鑑於孫安佐無前科，法官最輕可判假釋，最重可判4個月徒刑。



檢方在庭上提出多項證據，包括孫安佐同學指證他威脅向學校開槍，以及警方從寄宿家庭起出槍械、彈藥、十字弓與防彈背心照片，並指孫安佐被捕後供稱家中沒有武器，與事實不符。檢方傳喚的校方證人說，有學生以「校園不安全」為由，拒絕下學年回校上課。



孫安佐辯護律師凱勒（Robert Keller）隨後請孫鵬到法官杜索（Barry C. Dozor）面前，替孫安佐說情。孫鵬用英文表示：「我非常想念我的兒子，只希望他能回家，他只是個不懂事的小baby，不知道自己闖禍。」



孫安佐則向法官唸出預先擬好的聲明，為所作所為懺悔，表示自己的行為使家人和支持他的人蒙羞，他感到後悔與遺憾，不希望類似事件再發生。



凱勒建議本案交由聯邦政府處理，解決孫安佐以非美國公民身分持有武器產生的法律問題，讓孫安佐盡快離開美國。



杜索表示，孫安佐願意懺悔很重要，但他持有的武器確實能造成傷害，不只是言語威脅這麼簡單，他認為應加重判刑，判處4至26個月刑期。



杜索在庭上多次指出，不想拖延孫安佐遞解出境，因此將本案交由聯邦機關處理。他希望孫安佐返台後多做積極、正面的事，對「卓越的國家」有所貢獻。



審前會議歷時52分鐘結束，孫安佐還押監獄，孫鵬與狄鶯步出法院後被大批記者包圍，在凱勒建議下，兩人面對提問一概不予回應，孫鵬僅說：「各位辛苦了，謝謝。」



凱勒受訪時以「合理」形容判決結果，指法官判刑並同意由聯邦機關接管本案，照顧到各方考量，孫安佐不需要在地方監獄服完剩餘刑期。聯邦機關可能就孫安佐非法持有武器指控至少一項罪名，但這只是「小程序」，應該不會產生更多刑期。



由於孫鵬與狄鶯赴美簽證6月下旬就將期滿，孫安佐如想和父母一同返台，美方遞解出境的程序必須在未來3週內完成。凱勒說，行政機關作業可能耗費更多時間，不保證孫安佐6月底就能返台。



被問及本案是否為認罪協商（plea bargain），凱勒說，正確說法是判決未定的認罪（open plea），也就是被告與律師和檢方就認罪的罪名達成協議，但由法官決定判決結果。（編輯：紀錦玲）1070605

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控恐嚇攻擊校園案，4日在賓州德拉瓦郡中級民刑法院舉行審前會議，到場旁聽的孫鵬與狄鶯離開法院後被媒體包圍，低調不發言。中央社記者尹俊傑賓州米迪亞攝 107年6月5日