高雄林園爆發第3起日本腦炎病例

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）高雄市林園區出現今年第 3 例日本腦炎確定病例，經衛生單位疫調研判此個案與第1例個案為同一波群聚疫情。

高雄市衛生局表示，該個案為30多歲居住於林 園區男性，5月27日陸續出現發燒、頭痛、噁心、嘔吐等症狀，5月31日至林園 區某地區醫院急診就醫後收治一般病房住院治療，6月1日經醫院通報疑似日本腦炎，經診治後個案目前意識清楚、已退燒、生命徵象穩定。

衛生單位疫調發現，該個案與首例確診日本腦炎個案住家距離約400公尺，研判此個案與第1例個案為同一波群聚疫情。

市府防疫人員自此波群聚疫情發生第一時間於個案周邊2公里範圍內豬舍等 高風險區域進行三斑家蚊捕蚊監測，自5月23日至 6月2日共捕獲約9萬餘隻三斑家蚊，並針對確診第3例個案活動範圍設置補蚊燈，持續每日回收並送中央疾管署檢驗。

衛生局提醒未滿1歲及50歲以上未接種疫苗者為高風險族群，應避免前往豬 舍及其周邊，如需前往請做好個人防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，噴灑政府許可 合格的防蚊液。

家中如有年滿1歲3個月的幼兒亦請儘速帶往轄區衛生所或合約醫療院所，完成常規日本腦炎疫苗接種，市民朋友如非公費疫苗接種對象但有疫苗接種需求，可至高雄市立聯合醫院、小港醫院或本市合約醫療院所自費施打日本腦炎疫苗。